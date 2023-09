Seinäjoen seudun vesihuollon alueellisella yleissuunnitelmalla tehokkuutta, toimintavarmuutta ja ekologista kestävyyttä vesihuoltoon (Etelä-Pohjanmaa)

Suunnitelma on lausuntokierroksella suunnitelmaan osallistuvissa kunnissa sekä suunnittelualueen naapurikunnissa.

Vesihuoltoon tehokkuutta, toimintavarmuutta ja ekologista kestävyyttä

Yleissuunnitelma sisältää vesihuoltoa koskevat perustiedot sekä vesihuoltoa koskevat ennusteet. Niiden perusteella on esitetty aluetta koskevat tekniset ja organisatoriset hanke-ehdotukset. Hanke-ehdotukset parantavat suunnittelualueen vesihuollon tehokkuutta, toimintavarmuutta ja ekologista kestävyyttä. Suunnitelmassa on kuvattu tarkemmin ne kehittämishankkeet, joiden on arvioitu toteutuvan seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Esitetyt suunnitelmaratkaisut perustuvat vuoteen 2050 ulottuviin vedenkulutuksen ja jätevesimäärien ennusteisiin. Seinäjoella väestömäärän ennustetaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä ja Ilmajoella väestön määrä pysyy lähes nykyisellään. Muissa kunnissa väestön määrä vähenee.

13 kehittämishanketta

Kehittämishankkeita on 13 ja niiden kustannusarvio seuraavien 10 vuoden aikana on noin 44,8 miljoonaa euroa. Hankkeet on asetettu tärkeysjärjestykseen ja ne on jaoteltu tavoitteensa perusteella kolmeen ryhmään: 1) hallinnointi ja organisointi, 2) kapasiteetin ja varmuuden parantaminen sekä 3) ympäristötekijät ja kestävä kehitys.

Esitetyt kehittämishankkeet koskevat alueen vesihuollon kehittämistä kokonaisuutena, jossa vesihuoltolaitosten toimintaa kehitetään erityisesti laitosten yhteistyöllä ja yhteistoiminnalla. Kehittämishankkeiksi esitetään mm. vesihuoltolaitosten yhteistyötä edistävän alueellisen toimintaelimen perustamista, tukkuvesiyhtiöiden vedentuotannon varmuuden parantamista, alueen jätevedenpuhdistuksen keskittämisen lisäämistä ja energiatehokkuuden edistämistä.

Seinäjoen seudun vesihuollon alueellinen yleissuunnitelman tilasivat Alajärven kaupunki ja kaupungin vesihuoltolaitos, Alajärven Vesiosuuskunta, Alavuden kaupunki ja kaupungin vesihuoltolaitos, Ilmajoen kunta ja kunnan vesihuoltolaitos, Isonkyrön kunta ja kunnan vesihuoltolaitos, Kauhajoen kaupunki ja Kauhajoen Vesihuolto Oy, Kauhavan kaupunki ja Kauhavan Vesi Oy, Kuortaneen kunta ja kunnan vesihuoltolaitos, Kurikan kaupunki ja Kurikan Vesihuolto Oy, Lapuan kaupunki ja kaupungin vesihuoltolaitos sekä Lapuan Jätevesi Oy, Seinäjoen kaupunki ja Seinäjoen Vesi (Seinäjoen energia Oy:n liiketoimintayksikkö), Lakeuden Vesi Oy, Lappavesi Oy sekä Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta koordinoi Etelä-Savon ELY-keskus ja suunnitelman laatijana toimi AFRY Finland Oy.