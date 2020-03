Seinäjoen Vesi digitalisoi palveluitaan hyödyntäen Digitan LoRaWAN-verkkoa

Uusi kanava One Way TV aloittaa lähetykset Digitan verkossa kanavapaikalla 30 10.2.2020 10:00:00 EET | Tiedote

Uusi maksuton kanava One Way TV aloittaa lähetykset Digitan antenni-tv-verkossa 1.3.2020 klo 19.00 kanavapaikalla 30. One Way TV -kanava on suomalaisen lähetysjärjestö One Way Missionin perustama ja sen tarkoituksena on levittää kanavan kautta hyvää sanomaa Kristuksesta, tukea ihmisiä hengellisessä kasvussa sekä kertoa lähetystyön mahdollisuuksista eri puolilla maailmaa. Kanavan peittoalue on 98 % antenni-tv-kotitalouksista ja se lähetetään kanavanipussa E. Kanavalla on ohjelmaa alkuvaiheessa lauantaisin klo 19.00 – 20.00 ja sunnuntaisin klo 19.00 – 20.30. Digita Info auttaa Noin puolet suomalaisista televisionkatsojista katsoo lähetyksiä Digitan antenniverkon välityksellä. Kanavan peittoalueen voi tarkastaa Digitan karttapalvelusta osoitteesta www.digita.fi/karttapalvelu. One Way TV -kanava lisättiin Digitan antenni-tv-verkon kanavalistaan 5.2.2020 ja sen voi virittää valmiiksi 1.3.2020 alkavaa lähetystä varten. Useimmat vastaanottimet etsivät uudet kanavat automaattisesti, mutta jotk