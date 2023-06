Seinäjoen yliopistokeskuksen johtajaksi Olli-Pekka Viinamäki

Viinamäellä on yli 20 vuoden kokemus yliopistomaailmasta, ja erityisesti yliopistojen, yritysten ja julkisen sektorin vuorovaikutuksen ja yhteistyön edistämisestä. Hän on toiminut monipuolisesti tutkimus- ja opetustehtävissä Vaasan yliopistossa sekä erilaisissa tieteellisissä asiantuntijatehtävissä Suomessa ja kansainvälisesti.

Viinamäki siirtyy yliopistokeskuksen johtajaksi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen toiminnanjohtajan tehtävästä, jossa hän on toiminut vuodesta 2019 alkaen. Siten hän tuntee Etelä-Pohjanmaan yritys- ja kuntakentän tarpeet sekä TKI-toimissa että koulutuksessa hyvin.

Viinamäki toteaa, että Korkeakouluyhdistys on ollut näköalapaikka tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintojen edistämiseen sekä kuntien elinvoimaisuuden ja yliopisto-opintojen laajentumisen luomiin mahdollisuuksiin.

– Onnistuneita ja vaikuttavia tuloksia saadaan, kun yliopistot, kunnat ja yritykset puhaltavat yhteen hiileen. Yhteistyö on hyvää ja laajaa, mutta tulen silti panostamaan yliopistokeskuksen johtajan tehtävässä yhteistyön edistämiseen, Viinamäki lisää.

– Etelä-Pohjanmaa ja Seinäjoki eivät pärjää valtavan hyvin, kun mitataan TKI-toiminnan volyymia tai korkeakoulutetun väestön määrää. Alueella on kuitenkin paljon potentiaalia: yritystoiminta on poikkeuksellisen vilkasta ja alueen työllisyystaso on Suomen parasta. Osaajista on valtava pula. Yliopistokeskuksen monitieteinen Epanet-professuuriverkosto ja yliopistot ovat yritysten paras kumppani, kun kiihdytetään yritysten kehitys- ja innovaatiotoimia. Lisäksi pidän tärkeänä sitä, että yliopistokeskuksessa tutkintokoulutuksen ja jatkuvan oppimisen määrät ovat nousevat.