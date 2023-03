Seitsemännen kerroksen private dining aukeaa: Ravintola Savoyn mittavan remontin toinen osa on valmistunut

Vuonna 1937 avatun Savoyn kahdeksannen kerroksen ravintolasali on maailmankuulu. Hieman vähemmälle huomiolle on jäänyt samana vuonna auennut, niin ikään Aino ja Alvar Aallon suunnittelema private dining -kerros, joka koostuu juhlasalista ja seitsemästä kabinetista. Nyt valmistuneen remontin tavoitteena on ollut nostaa seitsemäs kerros samaan loistoon yläkerran kanssa.

”Tästä eteenpäin meillä on vain yksi Savoy, jossa on kaksi osaa: ravintola ja private dining. Kerrokset ovat erilaisia mutta aivan yhtä upeita. Molemmilla on oma sielunsa ja tunnelmansa, mutta niitä yhdistävät samat arvot, ensiluokkainen ruoka ja palvelukokemus”, sanoo Savoyn Chef Patron Helena Puolakka.

Uuden sisustuksen on suunnitellut Ilse Crawford ja hänen lontoolainen suunnittelutoimistonsa Studioilse, jotka vastasivat myös Savoyn ravintolasalin menestyksekkäästä päivityksestä vuonna 2020. Uudistusten ytimessä on Aino ja Alvar Aallon arvojen ja suunnitteluperinnön kunnioittaminen pienimpiäkin yksityiskohtia myöten.

Suomalaista designia ja historian kerrostumia

”Ohjenuoranamme on ollut Alvar Aallon ajatus siitä, että ’mikään vanha ei synny uudestaan, mutta se ei myöskään täydellisesti katoa. Se, mikä on kerran ollut, tulee aina uudestaan uudessa muodossa’”, sanoo Ilse Crawford.

”Halusimme virkistää seitsemännen kerroksen huoneet vastaamaan tämän päivän tarpeita, mikä merkitsi siirtymistä pois niihin hiipineestä, hieman kuivakasta ja virastomaisesta tunnelmasta. Halusimme tuoda tiloihin iloa ja lämpöä sekä korostaa niiden viehättävää, kodinomaista tunnelmaa. Jokaisella huoneella on oma identiteettinsä, mikä antaa ihmisille mahdollisuuden löytää juuri tarpeisiinsa sopiva tila”, jatkaa Crawford.

Alkuperäisestä sisustuksesta säilyneet rakenteet ja kalusteet on kunnostettu ja niitä on täydennetty uusilla hankinnoilla: osin Artekin uustuotannolla ja osin Artek 2nd Cyclen kautta hankituilla vintage-kalusteilla. Uudet ruokapöydät, säilytys- ja tarjoilukalusteeet on valmistanut salolainen puusepänliike Protos Demos. Kokonaisuus on raikas ja ajaton, mutta samaan aikaan siinä näkyvät hienosti historian kerrostumat yli kahdeksalta vuosikymmeneltä.

Aino ja Alvar Aallon tuotannon ohella sisustus esittelee muitakin suomalaisen designin klassikoita kuten Paavo Tynellin, Ilmari Tapiovaaran, Maija Heikinheimon, Tapio Wirkkalan ja Lisa Johansson-Papen muotoilua. 2020-luvun taide- ja muotoiluosaamista edustavat esimerkiksi Johanna Gullichsenin tekstiilit ja Kerttu Saalin maalaukset.

”Pidän valtavasti siitä, että vaikka kokonaisuuus on erittäin eheä, jokaisessa huoneessa on aivan omanlaisensa tunnelma. On ollut mahtavaa huomata jo nyt, että ihmisille muodostuu heti omat suosikkikabinettinsa. Se on minusta ihana asia”, lisää Helena Puolakka.

”Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen. Minusta kerroksessa leijailee upealla tavalla Aaltojen ja jopa Villa Mairean henki 2020-luvulle tuotuna”, sanoo rakennuksen omistajan edustaja Peter Ahlsröm.

”Uskon että muutaman vuoden ja vuosikymmenen kuluessa seitsemännesta kerroksesta tulee yhtä ikoninen osa helsinkiläistä ravintolakulttuuria kuin mikä kahdeksannen kerroksen ravintolasali on”, sanoo Jyrki Sukula, yksi Savoyta hallinnoivan Financier Groupin omistajista.

Savoyn seitsemännen kerroksen uudistuksen on suunnitellut Ilse Crawford ja Studioilse. Suomen päässä työstä vastasivat arkkitehti Ilona Palmunen ja projektipäällikkö Sara Karlsson. Projekti tehtiin läheisessä yhteistyössä Artekin ja Artek 2nd Cyclen kanssa.

Savoyn omistaa Financier Group. Yhtiön muut ravintolat ovat Suomen parhaaksi ravintolaksi valittu Palace ja syksyllä ovensa avannut Café Savoy. Financier Groupin osakkaita ovat Helena Puolakka, Eero Vottonen, Jyrki Sukula, Saku Tuominen ja NoHo Partners.