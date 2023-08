"Seksuaaliväkivalta ei ole vain naisten asia, se on koko ihmiskunnan asia" – Sofi Oksasen teos Putinin sodasta naisia vastaan julkaistaan lokakuussa

Siilon saagan kirjoittajalta Hugh Howeylta ilmestyy suomeksi uusi post-apokalyptinen eepos 29.5.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Hugh Howey on yhdysvaltalainen kirjailija, jolta on aiemmin suomennettu Siilon saaga -trilogia sekä Hiekka-romaani. Howeyn uusin romaani Hiekan poikki on Hiekka-romaanin itsenäinen jatko-osa. Molemmissa teoksissa seikkaillaan post-apokalyptisessa hiekkaan hautautuneessa maailmassa. Hiekan poikki ilmestyy suomennettuna kesäkuun alussa.