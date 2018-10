Seksuaaliväkivalta on yksi järkyttävimmistä Suomessa tapahtuvista ihmisoikeusloukkauksista

Loisto setlementti ry järjestää OTAVA-hankkeen loppuseminaarin kansainvälisenä tyttöjen päivänä torstaina 11.10.2018 klo 8.30–15.30 Espoon Sellosalin lämpiössä, osoitteessa Soittoniekanaukio 1 A, 02600 Espoo. Tapahtumaan on kutsuttu päättäjiä, virkamiehiä, asiantuntijoita ja ammattilaisia.

Me Too, Suostumus2018 ja Suomi Euroopan toiseksi vaarallisin maa naisille. Seksuaaliväkivalta on pitkään ollut vaiettua ja alihoidettua. Ilmiön luonteesta johtuen erityisesti lasten ja nuorten on vaikea hakea apua. Lapsi tai nuori ei aina tiedosta, että kyse on ollut rikoksesta.

Seksuaaliväkivaltatyöllä voidaan tarjota nuorten tarpeet kohtaavaa kriisiapua, psykoedukatiivista tukea, vahvistaa uhrin oikeutusta tukeen ja edesauttaa rikosilmoitusten tekoa. Oikeusministeriö julisti tammikuussa 2017 haettavaksi 1 045 000 euroa valtionavustuksiin rikoksen uhrien tukipalveluita tuottaville yhteisöille. Valtakunnalliselle OTAVA-hankkeelle myönnettiin 500 000 euroa.

Mitä seksuaaliväkivallasta ilmiönä tulisi tietää ja miten auttaa sitä kokeneita lapsia ja nuoria?

Tiedon ja vaikuttavien käytäntöjen jakamiseksi Loisto setlementti ry järjestää OTAVA-hankkeen loppuseminaarin kansainvälisenä tyttöjen päivänä torstaina 11.10.2018 Espoon Sellosalin lämpiössä päättäjille, virkamiehille, asiantuntijoille ja ammattilaisille.

Tilaisuuden avaa Elina Ruuskanen oikeusministeriöstä. Juontajana toimii Tyttötyön toimialajohtaja Mari Uusitalo-Herttua Loisto setlementti ry:stä. Puhujina ovat mm. väkivaltatutkija Satu Lidman, väitöstutkija Harriet Tervonen, Pertti Hakkarainen Seri-keskuksesta ja Katriina Bildjuschkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Tilaisuus videoidaan ja tallenne julkaistaan pian seminaarin jälkeen.

OTAVA-hanke: ”Ohjaavaa, tukevaa ja vakauttavaa tukea 13–29-vuotiaille seksuaaliväkivallan uhreille”

Hankkeen tavoitteena on edistää EU:n uhridirektiivin mukaisesti seksuaaliväkivaltatyön kehittymistä valtakunnalliseksi palveluksi. OTAVA-hanke vastaa puuttuvaan erityistukipalveluun kohdentamalla tukitoiminnan alaikäisiin ja nuoriin seksuaaliväkivaltaa kokeneisiin tyttöihin ja nuoriin naisiin.

Hanke perustuu Helsingin Tyttöjen Talolla kehitetyn seksuaaliväkivaltatyön matalan kynnyksen hoitomallin levittämiseen neljälle muulle Tyttöjen Talolle, jotka sijaitsevat Rovaniemellä, Oulussa, Kuopiossa ja Espoossa. Tavoitteena on, että nuorella on mahdollisuus saada tukea seksuaaliväkivaltakokemuksen käsittelyyn asuinpaikkakunnasta riippumatta.