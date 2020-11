Sellisti Anssi Karttusen 60-vuotiskonsertissa kantaesitys ja Suomen-ensiesityksiä: Saariaho, Lindberg, Knussen

Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin muusikoihin lukeutuva sellisti Anssi Karttunen esiintyy Savoy-teatterissa 60-vuotisjuhlansa kunniaksi lauantaina 28. marraskuuta.

Konsertissa Karttunen kantaesittää Magnus Lindbergin sävellyksen Piece for Olly. Lisäksi hän esittää ensi kertaa Suomessa säveltäjäystäviensä Kaija Saariahon, Oliver Knussenin ja Pascal Dusapin sävellyksiä.

Osaan teoksista yhdistetään videoprojisoituja tanssiesityksiä. Tanssien koreografian on suunnitellut argentiinalainen Diana Theocharidis, jonka kanssa Karttunen on työskennellyt kaksikymmentä vuotta. 11 x 6 Homages to Pascal Dusapin -sävellyssarjaan on puolestaan yhdistetty Muriel von Braunin kuvataidetta.

Anssi Karttunen kuvailee tulevaa konserttia:

”Todellinen kantava voima tälle konsertille on rakas ystäväni Oliver Knussen, joka valitettavasti poistui joukostamme kaksi ja puoli vuotta sitten. Hän sävelsi pienenpienen Tarantellan olohuoneessamme Kaija Saariahon 50-vuotispäiväksi vuonna 2002. Kappale jäi tuolloin esittämättä, mutta kun Olly kuoli, kaivoi Kaija sen esille ja kirjoitti hänelle kehtolaulun käyttäen siinä Tarantellan materiaalia.

Nyt kun joudumme olemaan pandemian takia kaukana läheisistämme, tämä konsertti on eräänlainen vertauskuva tämänhetkisestä elämästämme. Yksin ollessammekaan eivät ystävät ole poissa.”

Anssi Karttunen: Celebrating 60

28.11. klo 19.00 Savoy-teatterissa

Lipunmyynti alkaa: to 12.11. klo 12.00 lippu.fi ja Savoy-teatterin lipunmyynti

Konserttiohjelma:

La Fuga, dance, video, cello and electric cello

dance, video: Diana Theocharidis

music: Anssi Karttunen

Oliver Knussen: Tarantella sur le nom SAARIAHO (2002)

Marc-Anthony Turnage: Song For Big Owl (2020)

Magnus x 60 (2018):

Julian Anderson: Magnus x 60

Marc Neikrug: Sixty notes for Magnus

Pascal Dusapin: For Magnussissime (60 Embrassades)

Julian Anderson: Maisema (2020)

11 x 6 Homages to Pascal Dusapin for cello and video (2015)

Images: Muriel von Braun (2018)

Music: Hans Abrahamsen, Gualtiero Dazzi, Magnus Lindberg, Arash Safaian, Éric Tanguy, Samy Moussa, Kaija Saariaho, Philippe Schoeller, Alexandre Desplat, George Benjamin, Michael Jarrell

Magnus Lindberg: Piece for Olly (2020, kantaesitys)

Colin Matthews: Three fragments (2020)

Largamente

Shadowy

Quasi Barcarolle

Kaija Saariaho: Lullaby (in memoriam Oliver Knussen) (2020)

Reflections, dance video, electric cello, cello

choreography: Diana Theocharidis

dance: Romina Pedroli

video: Jean-Baptiste Barrière

music: Anssi Karttunen

Tuotanto: Savoy-teatteri