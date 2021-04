Selvitys: Puolueiden on kehitettävä sisäistä demokratiaansa

Jaa

Demo Finland julkaisee 22.4.2021 selvityksen puolueiden sisäisestä demokratiasta. Kyseessä on ensimmäinen selvitys, joka kartoittaa sisäisen demokratian käytäntöjä kaikissa Suomen eduskuntapuolueissa. Ei ole olemassa yhtä tapaa olla demokraattinen, vaan puolueilla on monenlaisia sääntöjä ja käytäntöjä jäsenten osallistumisen vahvistamiseksi. Niitä on kuitenkin tärkeää kehittää edelleen.

Vaikka puolueiden jäsenmäärä on laskenut ja perinteisen puoluepolitiikan rinnalle on tullut uusia poliittisen aktiivisuuden muotoja, puolueiden merkitys yhteiskunnassa on edelleen keskeinen. Mikään muu taho ei voi hoitaa niiden tehtäviä. Puolueiden sisäiset käytännöt vaikuttavat suoraan politiikkaan ja sitä kautta kaikkiin kansalaisiin, joten niiden tarkastelu on tärkeää. Puolueet ovat politiikan portinvartijoita, joiden käytännöillä on ratkaiseva merkitys siinä, miten demokratia Suomessa toteutuu. Puolueet kokoavat kansalaisten tarpeista ja näkemyksistä kokonaisvaltaisia ohjelmia, asettavat ehdokkaat vaaleihin ja tarjoavat äänestäjille vaihtoehtoja yhteiskunnan kehittämiseen. Demokraattisessa järjestelmässä kaikki saavat äänensä kuuluviin, ja siksi myös puolueiden tulee olla demokraattisia, yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia. ”Selvityksemme osoittaa, että puolueet eivät suinkaan ole jämähtäneet paikoilleen, vaan tekevät aktiivisesti työtä sisäisen demokratian ja jäsentensä vaikutusmahdollisuuksien tukemiseksi. Kehitettävääkin toki on, ja siksi haluamme julkaisumme kautta jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä puolueiden ja politiikasta kiinnostuneiden kesken”, sanoo julkaisun pääkirjoittaja Juuso Suutari. Selvitys tarkastelee, miten kaikkien jäsenten yhdenvertainen osallistuminen toteutetaan, millaisia virallisia ja sääntömääräisiä sisäisen demokratian käytäntöjä eri puolueilla on ja millaisten epämuodollisten tapojen kautta eri puolueiden jäsenet voivat osallistua puolueen linjausten muodostamiseen. Selvitys osoittaa, että suomalaisilla puolueilla on valtava kirjo erilaisia toimintatapoja sisäisen demokratian toteuttamiseksi, eivätkä mitkään kaksi puoluetta ole keskenään täysin samanlaiset. Käytännöt vaihtelevat sukupuolikiintiöistä erilaisiin jäsenäänestyksiin sekä uudenlaisten osallistumis- ja vaikuttamismuotojen käyttöönottoon. Kaikissa puolueissa pohditaan ja kehitetään käytäntöjä, joiden kautta jäsenten vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista voidaan kehittää.



Jäsentensä näköiset – Puolueiden sisäinen demokratia Suomessa on ladattavissa osoitteessa https://demofinland.org/wp-content/uploads/2021/04/Puolueiden_sisäinen_demokratia_Suomessa_Demo_Finland_final.pdf

Avainsanat demokratiaosallisuuspolitiikkapuolueet

Yhteyshenkilöt

Linkit