Selvitys: sijaisperheiden sisarussuhteiden tukemiseen liittyviä tarpeita ei tunnisteta

Lastensuojelun ammattilaiset eivät tunnista sijaisperheiden sisarussuhteiden tukemiseen liittyviä tarpeita. Tämä selvisi Perhehoitoliitto ry:n Meidän sakki -hankkeen toimeksiannosta toteutetussa selvityksessä, johon vastasi lähes 60 lastensuojelun perhehoidon ammattilaista eri puolilta Suomea. Selvityksen toteutti Innolink Oy.

Merkittävimmäksi sisarussuhteiden tukemiseen liittyväksi haasteeksi vastaajat nostivat sen, ettei organisaatioissa tunnisteta sisarussuhteiden tukemiseen liittyviä tarpeita tai tiedetä niistä. Työskentelyn keskiössä ovat sijoitetun lapsen erityistarpeet ja sijaisvanhempien tukeminen, kun taas sijaissisarusten tuki on sattumanvaraisempaa ja toteutuu pääsääntöisesti välillisesti, sijaisvanhempien kautta. Sijaisperheiden saamassa tuessa on kokonaisuudessaan suurta vaihtelua ja vastaajat kokivat lasten ja perheiden olevan siksi hyvinkin eriarvoisessa asemassa.

Hankkeen esittämät lasten asemaa parantavat ehdotukset saivat vastaajilta erittäin myönteisen vastaanoton. Esimerkiksi lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kaikkien sijaisperheiden lasten tasa-arvon ja oikeuksien toteutumisen nostaminen keskiöön ja sijaisperheen vuorovaikutuksen tuki voitaisiin toteuttaa helposti tai pienin muutoksin. Haasteena on saada ammattilaiset kohtaamaan ja kuulemaan sijaisperheissä eläviä lapsia siten, että samassa perheessä elävien lasten keskinäinen eriarvoisuus vähenee.

Tule tiistaina 8.1. klo 9-10 kuulemaan, miten lasten aseman parantamiseksi tarpeellisia muutoksia käytännössä voitaisiin toteuttaa osoitteeseen Fredrikinkatu 61 a, 6 krs. Ystävällisesti ilmoita tulostasi etukäteen (hankepäällikkö Emilia Säleksen yhteystiedot löytyvät tiedotteen lopusta).

Meidän sakki (2018-2021) on Perhehoitoliitto ry:n hanke, joka nostaa esille sisarussuhteiden ja sijaissisarusten merkityksen perhehoidossa. Hankkeen päätavoite on sisarussuhteiden vahvistuminen pitkäaikaista perhehoitoa antavissa sijaisperheissä. Tavoitteena on myös tukea sijaisvanhempia sisarussuhteiden syventämisessä ja varmistaa, että myös sijaissisarukset saavat tukea perhehoidosta. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Helsingin perhehoito, Perhehoitoyksikkö Pihlaja, Pesäpuu ry, Pelastakaa Lapset ry ja Perhehoitokumppanit Suomessa Oy.