Selvitys: Tieliikenteen ja lähinaapureiden aiheuttama melu häiritsevät yleisimmin Suomessa

Tutkimus: Lemmikkikoira muokkaa kodin mikrobistoa runsaammaksi ja monipuolisemmaksi 5.3.2021 12:00:00 EET | Tiedote

Niissä asunnoissa, joissa lemmikkieläimenä on koira, kodin mikrobisto on huomattavasti monipuolisempi ja runsaampi kuin koirattomissa kodeissa. Tämä havaittiin Scientific Reports -lehdessä julkaistussa tuoreessa tutkimuksessa. Koirista irtoaa sisäilmaan allergeeneja, karvoja ja mikrobeja. Ne myös kantavat turkissaan ja tassuissaan ulkoilman maaperää sisätiloihin. ”Bakteerien rikkaus oli suurempi sulan maan aikana otetuissa näytteissä kuin lumipeitteen aikana otetuissa näytteissä. Kodin bakteeriston monipuolisuus on aiemmissa tutkimuksissa yhdistetty alentuneeseen astman ja allergioiden riskiin”, sanoo THL:n erikoistutkija Anne Karvonen. Koirien asuttamista kodeista tunnistettiin suhteellisesti enemmän bakteereja, jotka olivat todennäköisimmin peräisin koiran omasta mikrobistosta, kuten kirsusta, iholta, suusta ja maha-suolikanavasta. Koiran vaikutus kodin sienimikrobistoon, eli hiivoihin ja homeisiin, oli vähäisempää. ”Tulevaisuudessa aiomme selvittää, suojaavatko juuri nämä tietyt koi