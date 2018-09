Seminaari: Ansaitse peleillä tuloksellisesti ja eettisesti – pelialan gurut saapuvat Helsinkiin

Aalto University Developing Entrepreneurshipin (Aalto ENT) ja International Game Developers Association (IGDA) Finlandin järjestämä seminaari tuo Suomeen useita pelialan guruja kertomaan pelialan ansaintalogiikasta. Seminaarissa pelialan legendat John Romero, Maarten Noyons, Michail Katkoff ja Oscar Clark jakavat kokemuksiaan pelien tuloksellisista ja eettisistä ansaintamalleista.

Pelintekijöille, pelialan asiantuntijoille ja korkeakouluopiskelijoille suunnatun seminaarin tavoitteena on yhdessä luominen ja oppiminen. Osallistujat työstävät ansaintamalleja yhdessä esimerkiksi pelien suunnittelun, tuotehallinnan, käyttäjien, etiikan, alustojen ja teknologian näkökulmasta. Myös pelialan ulkopuoliset toimijat ovat tervetulleita seminaariin käymään toimialojen välistä keskustelua ja oppimaan lisää uudelta, innovatiiviselta toimialalta.

Seminaari järjestetään 19.10.2018 Aalto Design Factoryssa Espoon Otaniemessä. Tilaisuudessa pidettäviä esityksiä voi seurata suorana lähetyksenä verkossa ympäri maailmaa.

”Suomen peliala on maailman kärkiluokkaa, mikä on suurelta osin erinomaisen koulutusjärjestelmämme ansiota. Jotta säilytämme tämän aseman, meidän on jatkuvasti käytettävä osaamistamme, opittava uutta ja pysyttävä alan kärjessä. Siksi olenkin erittäin tyytyväinen joukon maailman johtavia pelialan asiantuntijoita tullessa Suomeen jakamaan osaamistaan. Lisäksi on hienoa, että aloite tilaisuuden järjestämisestä tuli Suomen pelinkehittäjien yhteisöltä, joka on mukana myös tapahtuman järjestelyissä. Tämä yhteisö vie pelialaa aivan uudelle tasolle. Seminaaripäivän teema – ansainta – on aiheena erittäin tärkeä. Suomi tunnetaan yhtenä maailman parhaista pelintekijämaista, ja tapahtuma auttaa osaltaan säilyttämään asemamme myös jatkossa”, toteaa IGDA Finlandin hallituksen puheenjohtaja Vesa Raudasoja.

”Seminaarissa käsitellään alan uusimpia ja hyväksi havaittuja käytäntöjä sekä tutkimus- ja fasilitointimenetelmiä, ja se perustuu Aalto ENT:n Game Executive -ohjelmasta saatuihin tuloksiin. Seminaarin tavoitteena on tarjota osallistujille todella inspiroiva ja valaiseva kokemus. Osallistujat työskentelevät yhdessä pelinkehittäjien ja muiden alan asiantuntijoiden kanssa oikeiden tapausesimerkkien parissa ja työstävät ansaintaan liittyviä aiheita”, toteaa Aalto ENT:n liiketoimintajohtaja Minna Wickholm.

