Senaatintorin laidalle aukeaa tänään Torikortteleiden kesäterassi

Kaupungin uusimman terassikattauksen takana ovat tutut Torikortteleiden ravintoloitsijat Mikko Leisti Sofia Helsingistä, Ville Tikkanen Valkoinen salista ja Sami Benamed Via Tribunalista sekä Son of a Punchista. Ravintolakonsepteissa luotetaan laadukkaisiin kausituotteisiin, klassikkomakuihin ja uusimpiin ruokatrendeihin.

Sofia Helsinki avaa torille Sofia Helsinki Cafén (10:00-18:00) joka tarjoaa päivän parhaan lepohetken itseleivottujen korvapuustien, vastajauhetun kahvin, raikkaiden smoothieiden ja kuplivien juomien äärellä. Eikä menusta ole mustikkapiirakkaa unohdettu!

Sofia Helsingin Velo Bar Sofia (11:00-23:00) on saanut innostuksensa Sofia Helsinkiin tiensä löytäneestä vuoden 1887 Velocipedistä. Baari taltuttaa jokaisen janon laajalla valikoimalla spritzejä, radlereitä, limppareita ja oluita.

Kolmas Sofia Helsingin konsepti Helsinki Summer Kitchen (11:00-23:00) tuo ystävät, saariston, torin ja kotimaiset kesäherkut ja -juomat terassille. Ruoka on POTTU. Taikamaustetut, kesän yrteillä ja kasviksilla raikkautetut potut saavat kaveriksi kalaa, makkaraa tai vaikka sieniä. Palan painikkeeksi tarjotaan olutta, viiniä ja kauniita kesädrinkkejä.

Valkoinen sali luottaa luonnon täysiin väri- ja makuantimiin Harvest Coctails by Valkoinen sali coctailbaarissa (11:00-23:00), jossa Valkoisen salin coctailmestari Jari Mellin loihtii kesäterassille tuoreista marjoista, hedelmistä ja yrteistä unohtumattomia highballeja ja sprizejä.

Senaatintorin jättiterassilta tuttu Dogs & Bubbels palaa torille, mutta tänä vuonna Baobao & Bubbles by Valkoinen Sali (11:00-23:00) tarjoaa kuplajuomien kera Bao Buneja. Michelin tähdellä palkitun Olon keittiömestari ja Vuoden kokki 2020 Lari Helenius on kehitellyt torille kolme erillaista Bao Bunia, jotka vievät kielen mennessä. Valkoisen Salin yrittäjä ja samppanja-friikki Ville Tikkanen on valikoinut torille valikoiman vaihtuvia Special Club -samppanjoita, joita kaikkia tarjoillaan myös laseittain.

Palkittu Pizzeria Via Tribunali (11:00-23:00)tarjoilee kesäterassille aitoa napolilaista pizzaa avotulella Valoriani kaasu-uunissa paistettuna. Pizzan palkittu maku syntyy 200 vuoden takaisia napolilaisia perinteitä kunnioittaen.

Etsiväparivaljakon Trillby & Chadwickin eksoottinen keidas, Shady Palms by Trillby & Chadwick (11:00-23:00), tuo maailmaa hallitsevaa Tiki-trendin Senaatintorille. Tarjolla on viimeiselleen viritettyjä tiki-klassikoita ja alkoholittomia tiki-mocktaileja trooppisten saarien makujen ja estetiikan mukaisesti.

Helsingin Kaupunkitilat Oy on aiemmin tuottanut kesäterassin Senaatintorille vuonna 2020 ja Kasarmitorille vuonna 2021. Viime vuosina suurterassihankkeet ovat kaatuneet pitkälti juuri infrastruktuurin rakentamisen kalleuteen.

– Olen innoissani, että Torikortteleiden omat ravintolat pääsevät kokeilemaan uusia konseptejaan tuttuun ympäristöön. Torille ei tarvinnut rakentaa järeää infraa, vaan terassi hyödyntää vieressä olevien ravintoloiden omia keittiöitä, sekä wc- ja sosiaalitiloja. Lisäksi terassin sijoittuminen torin laitaan jättää itse aukion vapaaksi vaikka erilaisille kesätapahtumille, listaa Kaupunkitilojen toimitusjohtaja Peggy Bauer nyt toteutetun terassiratkaisun etuja.

