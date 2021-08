Senaatintorin uuden valaistuksen rakentaminen alkaa elokuun lopussa

Senaatintorille rakennetaan uusi valaistus, joka yhtenäistää arvokkaan kaupunkitilan ilmettä. Rakennustyöt alkavat pian, sillä valaisinpylväiden kaivutyöt käynnistyvät elokuun 2021 lopussa. Työmaan aikana Senaatintori on käytössä suurilta osin, mutta osa torista on varattu työmaan käyttöön. Työmaa-alueet rajataan selkeästi, jotta alueella liikkuminen on turvallista.

Havainnekuva Senaatintorille tulevista palkituista valaisinpylväistä. Niiden ristiprofiili luo valaisinpylväille paikkaan sidotun, tunnistettavan arkkitehtonisen ilmeen. Kuva: Iikka Airas / Futudesign Oy

Rakennustyöt eivät sulje katuja, vaan Senaatintorin ympäristössä voi liikkua lähes tavalliseen tapaan. Toria ympäröiviä Aleksanterinkatua, Unioninkatua ja Snellmaninkatua kavennetaan töiden ajaksi. Töitä tehdään arkisin pääosin klo 7–17 välillä. Yötöitä tehdään ainoastaan silloin, kun työt ovat raitiovaunukiskojen kohdalla. Työt voivat aiheuttaa tilapäistä melua. Maanrakennustyöt pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden aikana. Senaatintorille asennetaan rakennustöiden ajaksi väliaikainen valaistus. Varsinainen lopullinen valaistus valmistuu alkuvuodesta 2022, kun uudet valaisinpylväät ovat saapuneet. Julkisen liikenteen vuorot ja reitit pysyvät pääsääntöisesti ennallaan. Kaivutyöt vaikuttavat vähäisesti raitiovaunuliikenteeseen, ja HSL viestii poikkeuksista: www.hsl.fi. Museovirasto on tehnyt alueella arkeologisia kaivauksia ennen valaistuksen uusimista. Museovirasto valvoo myös tulevia kaivutöitä, koska töitä tehdään muinaisjäännealueella. Arvorakennukset saavat ansaitsemansa julkisivuvalaistuksen Valaistuksen uusiminen on mittava urakka, sillä työmaa-alueena on koko Senaatintorin ympäristö. Senaatintori on yksi Suomen arvokkaimmista kaupunkitiloista ja valokuvatuimmista paikoista. Uuden valaistuksen ansiosta myös torin yöllisestä ilmeestä tulee huoliteltu kokonaisuus. Pylväisiin asennetaan katu- ja torivalaisinten lisäksi julkisivuvalaisimet, jolloin Senaatintoria ympäröivien rakennusten julkisivut saadaan kauniisti esille osaksi kaupunkikuvaa. ”Nykyiset valaisinpylväät ovat peräisin 80-luvulta. Valaistuksen uusimisen yhteydessä myös pylväisiin sijoitetut tapahtumasähköpisteet uudistetaan paremmin vastaamaan tämän päivän tarpeita”, yksikön päällikkö Olli Markkanen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta kertoo. Nykyiset Aleksanteri II:n patsaan ympärillä olevat valaisimet jäävät ennalleen. ”Ensisijainen tavoite on toritilan hahmottuminen ehjäksi harmoniseksi kokonaisuudeksi. Valo luo tilaa ja korostaa alueen rakennuksia hienostuneesti alueen historiallinen luonne huomioiden. Pimeän vuodenajan tunnelma ja kokonaisuus syntyvät Torikorttelien, Valtioneuvoston linnan, Helsingin yliopiston päärakennuksen ja Tuomiokirkon sekä katutilojen yhtenäisestä valaistuksesta”, suunnittelusta vastaavan VALOA Design Oy:n suunnittelujohtaja Roope Siiroinen summaa. Uudet valaisinpylväät ovat suunnittelukilpailun taidonnäyte Helsingin kaupunki järjesti vuonna 2018 avoimen suunnittelukilpailun uudesta valaistuksesta. Futudesign Oy:n ehdotus ”Happy Together” vei voiton sulavalinjaisella ja minimalistisella muotoilullaan. ”Senaatintorin valaisinpylväät ovat aina edustaneet oman aikansa muotoilua. Uusien pylväiden hillitty, minimalistinen muotokieli pysyy hienovaraisesti Engelin arkkitehtuurin taustalla, mutta on vahvasti tätä päivää ja tuo Senaatintorin arkkitehtuuriin ajallista kerroksellisuutta. Vertikaalit valot ja varjopinnat tekevät pylväästä linjakkaan ja kevyennäköisen”, toteaa Futudesignin muotoilija Iikka Airas.

