Sepelvaltimopotilaan hoitoketju päivitettiin Pirkanmaalla

Päivitetty hoitoketju löytyy Duodecimin Terveysportti-sivuilta: Sepelvaltimotautipotilaan hoitoketju

– Muutimme hoitoketjupäivityksessä koko ulkoisen formaatin, jonka vuoksi hoitoketju on aiempaa luettavampi ja käyttäjäystävällisempi. Toivon tämän myötä, että ketju tukee paremmin sydänpotilaita hoitavien ammattilaisten arkea ja tarvittava tieto löytyy kiireellisissäkin tilanteissa nopeasti, kertoo hoitoketjutyöryhmän puheenjohtaja, ylilääkäri ja toimintojohtaja Erkki Ilveskoski Tays Sydänsairaalasta.

Päivityksen tärkeimmät sisällölliset muutokset koskevat sepelvaltimotaudin diagnostiikkaa ja sepelvaltimotautikohtauksen hoitoa.

– Lisäksi alueellisesti iso muutos koskee sepelvaltimotautidiagnoosin jälkeistä seurantaa, jossa Sydänsairaalan toteuttamalla uudella OmaSydän-etäseurantapalvelulla on iso rooli, kertoo Ilveskoski.

Selkeät roolit ja eri toimijoiden osaamisen hyödyntäminen asiakkaan parhaaksi

Oleellista asiakkaan näkökulmasta on hoidon ja ohjauksen saaminen asiakaslähtöisesti. Hoitoketjun avulla ammattilainen voi yhdessä asiakkaan kanssa hahmottaa missä ja miten asiakkaan hoito tulisi toteuttaa ja näin varmistaa, että asiakkaalla ei ole vaaraa pudota pois hoidon piiristä.

– Tärkeää on, että kunkin asiakasta hoitavan ja toipumista tukevan toimijan rooli on selkeä ja kaikkia toimijoita hyödynnetään asiakkaan parhaaksi. Sydänvalmennus-osiossa on huomioitu esimerkiksi Sydänliiton mahdollisuudet ja halu olla mukana asiakkaan kuntoutumisessa tarjoamalla tietoa, tukea ja toimintaa, kertoo Sydänliiton Sydän-Suomen alueen kehittämispäällikkö Heidi Karjanlahti.

Sydänvalmennus on suunnitelmallista, näyttöön perustuvaa ja potilaslähtöistä toimintaa. Sen avulla pyritään auttamaan valmennettavaa tiedostamaan sepelvaltimotaudin luonne kroonisena pitkäaikaissairautena ja ymmärtämään sydänvalmennuksen keinojen merkitys osana sepelvaltimotaudin omahoitoa.

– Hoitoketjun sydänvalmennusosuus antaa työkaluja ammattilaisille ja varmistaa yhdenmukaisuutta moniammattillisessa ohjauksessa. Päivitetyssä hoitoketjussa on tehty näkyvämmäksi potilaan oma rooli osana sairautensa hoitoa ja ammattilaisten rooli on toimia enemmän valmentajana. Tavoitteena on näin sitouttaa ja vastuuttaa sepelvaltimotautia sairastavia osallistumaan aktiivisesti hoitoonsa, sanoo kuntoutuksen palvelupäällikkö Riitta Niemi Tays Sydänsairaalasta.

Helpotusta oikealaisten potilaiden jatkotutkimuksiin ohjaamiseen

Pirkkalan sosiaali- ja terveysasemalla uusi hoitoketju on otettu käyttöön ensimmäisten joukossa.

– Hoitoketjun juurruttaminen käytännön työhön on vielä kesken. Olen kuitenkin saanut positiivista palautetta asemamme lääkäreiltä diagnostiikasta sekä ennakkotodennäköisyyden arviointia koskevasta taulukosta. Sen on koettu helpottavan oikeanlaisten potilaiden ohjaamista sopiviin jatkotutkimuksiin ja toisaalta välttämään ylimääräisiä tutkimuksia erittäin pienen riskin potilasjoukon kohdalla. Myös tieto Sydänsairaalan OmaSydän-palvelusta on otettu ilolla vastaan, kertoo terveyskeskuslääkäri Valtteri Raiski Pirkkalan sosiaali- ja terveysasemalta.

