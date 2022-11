Seppo Parvi jatkaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtajana.

Metsäteollisuus ry:n syyskokous valitsi Seppo Parvin jatkamaan uudelle kaudelle yhdistyksen puheenjohtajana. Parvi on Stora Enson talousjohtaja, varatoimitusjohtaja ja Suomen maajohtaja.

Puheessaan syyskokoukselle Parvi otti kantaa metsäteollisuuden rooliin Euroopan unionissa.

- Jotta Euroopan unioni tukee omavaraisuuttaan ja saavuttaa ilmastotavoitteensa, Suomen tulee toimia aktiivisesti siirrettäessä unionin fokus fossiilisista raaka-aineista ja niihin perustuvista materiaaleista uusiutuviin, Parvi sanoi.

Puheenjohtaja painotti myös suomalaisen EU-vaikuttamisen merkityksellisyyttä.

- EU:n tulee nykyistä paremmin tunnistaa ja tunnustaa puunjalostustuotteiden ja niiden valmistuksen mahdollistavan kestävän metsätalouden tarjoamat laajat ilmasto- ja taloushyödyt, Parvi totesi.

Yhdistyksen syyskokouksen vieraana puhui kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Hän korosti puheessaan teollisuuden vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön merkitystä.

- Metsäteollisuus on erittäin tärkeässä roolissa luotaessa perustaa suomalaiselle hyvinvoinnille. Globaalin kilpailukykymme turvaamiseksi on pyrittävä siihen, että päätöksentekijät pitävät huolta toiminta- ja investointiympäristön houkuttelevuudesta ja siten kotimaisen teollisuuden menestymisen edellytyksistä, Orpo totesi.

Syyskokous päätti myös, että vuonna 2023 Metsäteollisuus ry:n hallituksessa on 25 jäsentä. Uusina jäseninä hallitukseen nousevat EVP, Packaging materials, divisioonan johtaja Hannu Kasurinen, Stora Enso Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy liiketoiminta-alueen johtaja Tapio Korpeinen, UPM-Kymmene Oyj, sekä toimitusjohtaja Ilkka Saarinen, Tervakoski Oy.

Hallituksen kokoonpano vuonna 2023 (uudet jäsenet lihavoituna)

Toimitusjohtaja Sampo Antti, Pankaboard Oyj

Toimitusjohtaja Juha Halminen, Corex Finland Oy

Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM-Kymmene Oyj

Pääjohtaja Ilkka Hämälä, Metsä Group

Toimitusjohtaja Esa Kaikkonen, Metsä Tissue Oyj

EVP, Packaging materials, divisioonan johtaja Hannu Kasurinen, Stora Enso Oyj

Toimitusjohtaja Ville Kopra, Versowood Oy

Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy liiketoiminta-alueen, johtaja Tapio Korpeinen, UPM-Kymmene Oyj

Toimitusjohtaja Juha Koukka, Mondi Powerflute Oy

Toimitusjohtaja Juha Kuusisto, Veljet Kuusisto Oy

Tuotantojohtaja Juha-Pekka Kaivola, Jujo Thermal Oy

Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, Tornator Oyj

Toimitusjohtaja Tuomo Pappila, BillerudKorsnäs Finland Oy

Talousjohtaja, varatoimitusjohtaja ja maajohtaja Seppo Parvi, Stora Enso Oyj

Toimitusjohtaja Kasperi Pitkäkangas, Haapajärven Ha-Sa Oy

Toimitusjohtaja Tommi Ruha, Kuhmo Oy

Toimitusjohtaja Ilkka Saarinen, Tervakoski Oy

Toimitusjohtaja Jarmo Sara, Oy Essity Finland Ab

Director Kirkniemi Mill Martti Savelainen, Sappi Finland Operations Oy

Toimitusjohtaja Päivi Suutari, MM Kotkamills Oy

Toimitusjohtaja Vesa Tempakka, Neova Oy

Toimitusjohtaja Arto Tiitinen, Puusepänteollisuus ry

Toimitusjohtaja Ari Viinikkala, DS Smith, Packaging Division, Finland

Toimitusjohtaja Petteri Virranniemi, Pölkky Oy

Toimitusjohtaja Sakari Wallin, Suomen Kuitulevy

Metsäteollisuus ry toimii 72 metsäteollisuusyrityksen elinkeino- ja työelämäpoliittisena edunvalvojana.

