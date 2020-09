Sepsiksen varhainen tunnistaminen vaikuttaa ennusteeseen

Sunnuntaina 13. syyskuuta vietetään maailman sepsispäivää. Sepsis eli verenmyrkytys on vakava sairaustila, joka hoitamattomana johtaa kuolemaan. Oireiden varhaisella tunnistamisella ja nopealla hoitoon pääsyllä on suuri merkitys sairauden ennusteeseen.

Sepsiksen aiheuttaa infektio, tavallisimmin bakteeri-infektio. Maailmassa rekisteröitiin vuonna 2017 melkein 50 miljoonaa sepsistapausta ja 11 miljoonaa sepsiskuolemaa.

Vaikka lapset ja vanhukset ovat riskiryhmiä, kuka tahansa voi kuolla sepsikseen. Suomessa sepsiksen vuoksi hoidettujen potilaiden kuolleisuus on ollut tehohoidossa 15 % ja vuodeosastohoidossa 28 %. Vuoden sisällä tehohoidosta 59 % sepsikseen sairastunutta on hengissä.

Sepsis – huonosti tunnettu vakava sairaustila

Sepsiksen oireet vaihtelevat paljon. Infektio-oireiden lisäksi yleisimpiä oireita ovat horkkamainen kuume, erittäin huono ja sairas olo, tihentynyt hengitys, vähentynyt virtsaneritys sekä sekavuus. Joillakin potilailla oireet voivat olla varsin vähäisiäkin, erityisesti iäkkäillä ja henkilöillä, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt.

Sepsis on kuolemaan johtava tila, joka voidaan pysäyttää tai jopa estää tunnistamalla riskipotilaat ja aloittamalla hoito ajoissa.

”Huolimatta sepsikseen liittyvästä korkeasta kuolleisuudesta, se on suhteellisen huonosti tunnettu sairaustila. Moni sepsiksestä selviytynyt on kertonut, kuinka terveydenhuollon ammattilaisten on ollut vaikeaa tunnistaa sepsis tai sen uhka”, kertoo anestesiologian ja tehohoitolääketieteen erikoislääkäri Johanna Hästbacka HUSista.

Maailman sepsispäivänä Meilahden tornisairaala ja Biomedicum valaistaan

HUS osallistuu Maailman sepsispäivään ja kampanjoi tietoisuuden lisäämiseksi sepsiksestä kansalaisten ja terveydenhuollon henkilökunnan keskuudessa. Sunnuntaina 13.9. Meilahden tornisairaala ja Biomedicumin julkisivut valaistaan pinkiksi, joka on Maailman sepsispäivän tunnusväri.

www.worldsepsisday.org