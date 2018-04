Service Design Network -konferenssi 25.4. Helsingissä: Ihmiskeskeinen suunnittelu kiinnostaa

Palvelumuotoilun kansainvälisen Service Design Network (SDN) -ammattilaisverkoston konferenssi ”Evolving role of service design” järjestetään Helsingissä keskiviikkona 25.4.

Palvelumuotoilu on yhä keskeisempi osaamisalue liiketoiminnassa ja julkisissa palveluissa. Käyttäjät haluavat entistä parempia palveluja: myös sellaisia, jotka täyttävät ihmisyyden laajempia tarpeita ja joiden kautta he kokevat voivansa osallistua merkitykselliseen tekemiseen. Hinta ei siis ole tulevaisuudessa palvelun ainoa hankintakriteeri, vaan asiakaskokemusta ja palvelun käyttäjän tavoitteita tukevien toimintamallien kehittämistä arvostetaan entistä enemmän.

Tapahtuman teemat seuraavat palveluliiketoiminnan ja julkisten palvelujen keskeisiä uusia osaamistarpeita. Organisaatioiden tulee taipua vuorovaikutteiseen tekemiseen asiakkaiden odotusten mukaisesti, tulevaisuuden nopeasti muuttuvat reunaehdot on osattava havaita ja hyödyntää ketterästi, palvelujen käyttäjien syvemmät ja inhimilliset tarpeet on pystyttävä huomioimaan.

Helsingissä 25.4. klo 9 - 17 järjestettävä HKI SDNC18 -konferenssi ”Evolving role of service design”on toinen Suomessa järjestettävä laajemman yleisön tilaisuus. Alun perin kansalliseksi ajateltu tapahtuma on houkutellut myös muista maista tulevia osallistujia. Tapahtuma myytiin nopeasti loppuun. Järjestäjätiimissä on mukana lukuisia laurealaisia opiskelijoita ja alumneja.

Suomen Service Design Network -jaos on osa kansainvälistä SDN-palvelumuotoiluverkostoa. Vuonna 2012 Laurea-vetoisesti perustetun maajaoksen tavoitteena on laajentaa palvelumuotoiluosaamista Suomessa. SDN-Suomen jaoksessa on lähes 800 jäsentä tai rekisteröitynyttä yhteisöseuraajaa.

Palvelumuotoilun ytimessä on asiakkaan ja palvelunkäyttäjän tarpeiden selvittäminen ja ennakointi. Muotoiluprosessissa hyödynnetään asiakaskeskeisiä ja osallistavia menetelmiä. Keskeisinä tavoitteina ovat käyttäjien tarpeita vastaavat palvelukokemukset, uudenlaiset innovatiiviset ratkaisut sekä palvelun tarjoajan liiketoiminnallinen kannattavuus. Palveluiden merkitys yhteiskunnassa kasvaa sekä yksityisellä että julkisella puolella, joissa molemmissa palvelumuotoilulla saadaan aikaan merkittäviä tuloksia.

Lisätietoja Suomen Service Design Network -jaoksesta https://www.service-design-network.org/chapters/finland

Tapahtuman ohjelma ja lisätiedot: https://www.service-design-network.org/chapters/finland/headlines/program-for-hki-sdnc18-on-2542018

Lisätietoja:

Teija Hakaoja, SDN Finland Chapter Representative, puh. + 358 50 325 7207 teija.hakaoja@silverplanet.fi

Tarja Chydenius, SDN National Chapter Board Principal, SDN Finland Co-founder, puh. + 358 46 856 7369 tarja.chydenius@laurea.fi