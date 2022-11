Setan Asiallisen tiedon omena Tekniikan akateemiset TEKille

Vapaa heti julkaistavaksi

Seta jakaa vuosittain Asiallisen tiedon omena -tunnustuspalkinnon henkilölle tai yhteisölle, joka on edistänyt seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen asemaa tai levittänyt asiallista tietoa seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. TEK on ensimmäinen ammattiliitto, jolle tunnustus myönnetään.

Sateenkaari-ihmiset ovat näkymättömiä monilla työpaikoilla ja erityisesti miesvaltaisilla tekniikan aloilla, joilla myös Tekniikan akateemiset TEK vaikuttaa. Seta pitää erittäin arvostettavana, että järjestö on ryhtynyt systemaattisesti nostamaan esiin sateenkaari-ihmisten näkyvyyttä ja edistänyt yhdenvertaisuutta.

”Tekniikan akateemiset on muun muassa antanut vinkkejä sateenkaariliittolaisuudesta, sateenkaari-ihmisten huomioimisesta työpaikoilla, evästänyt luottamushenkilöitä ja antanut näkyvyyttä ja tilaa sateenkaari-ihmisille. Vuonna 2021 järjestö selvitti opiskelijatutkimuksessaan myös sateenkaari-ihmisten syrjintää”, Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo perustelee.

Kaksi vuosikymmentä yhdenvertaisuusasioiden parissa työskennellyt Sirkku Pohja toteaa, että yhdenvertaisuustyö etenee, vaikka onkin valtavan hidasta. Työelämässä vallitsee usein mielikuva, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat jo tai ettei yhdenvertaisuussuunnitelmaan tarvitse palata sen hyväksymisen jälkeen.

”Yhdenvertaisuuspuhe ja -teot ovat tätä päivää ja huomisen työelämätaitoja. Palkkasimme juuri TEKiin projektityöntekijän, joka työstää opiskelijajärjestöille yhdenvertaisuusopasta. Alkusyksystä avasimme verkossa meidän työntekijöillemme omatoimisen yhdenvertaisuuskoulutuksen. Ensi vuonna toteutamme työpaikkojen tekkiläisille henkilöstöedustajille tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutuksen”, hän kertoo.

TEKin toiminnanjohtaja Jari Jokinen kertoo yhteisön arvostavan huomionosoitusta suuresti.Yhdenvertaisuuden edistäminen on jatkuvaa työtä.

”Olemme tehneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen systemaattisesti töitä, mutta olemme vasta alkutaipaleella. Meille on tärkeää, että jokainen otetaan työpaikalla mukaan tasavertaisena työyhteisön jäsenenä. Tätä tavoitetta haluamme edistää jatkossakin, niin jäsentemme työyhteisöissä kuin kaikkien tekniikan alalla opiskelevien ja työskentelevien keskuudessa.”

Työelämätutkimuksen mukaan nuoret ovat opiskeluaikanaan avoimia identiteetistä, mutta joutuvat kaappiin työelämään tultaessa. TEKin oman tutkimuksen mukaan 24 % sateenkaarimiehistä ja 51 % sateenkaarinaisista pelkää tulevansa syrjityksi urallaan, ei-binäärisistä vastaajista jopa 66 %.

”Tekniikan alalla käsitys siitä, kuka alalle sopii ja kenen osaamista uskotaan, on usein kapea. Jos et mahdu muottiin, se aiheuttaa stressiä. Energiaa kuluu siihen, kun joutuu miettimään missä ja milloin on turvallista kertoa omasta vähemmistöstatuksestaan. Jos työyhteisössä voi olla oma itsensä ilman pelkoa syrjityksi tulemisesta, saman energian voi hyödyntää itse työhön”, TEKin tutkimuspäällikkö Susanna Bairoh sanoo.

”Nuoret ovat paljon rohkeampia ja avoimempia. Eivät he viihdy työelämässä, jos asiat eivät muutu. Työelämässä asenteita pitää tuulettaa kunnolla. Tässä luottamushenkilöt ovat avainasemassa. He voivat ottaa roolinsa vuoksi asioita puheeksi ja edistää käytännössä yhdenvertaisuutta. Me ammattiliitot olemme luottamushenkilöiden tukena, me koulutamme ja neuvomme. Teemme yhdessä parempaa työelämää kaikille, ja olemme aina heikomman puolella”, Pohja sanoo.

