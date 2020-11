Setan edustajakokouksen viesti: sosiaali- ja terveysministeriössä jumittava translain kokonaisuudistus on aloitettava välittömästi

Laki sukupuolen vahvistamisesta on halitusohjelman mukaan tarkoitus uudistaa. Uudistyön tueksi valmistui sosiaali- ja terveysministeriön raportti jo alkuvuodesta, mutta lainvalmistelu ei ole alkanut. Setan edustajakokous vaatii kannanotossaan, että lainsäädäntötyö alkaa viipymättä.

Setan edustajakokouksen kannanotto

Nykyisellä translailla on loukattu lukuisten transihmisten itsemääräämisoikeutta, oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen, oikeutta yksityisyyteen ja perheeseen. Vihdoin vuonna 2019 hallitus sitoutui uudistamaan translain ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Keskeisin muutostarve koskee sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen ja lääketieteellisen sukupuolidysforian hoidon erottamista toisistaan. Jatkossa henkilö saisi oikean sukupuolimerkinnän ilmoitusmenettelynä, ei enää niin sanottujen transpolien puoltavien lausuntojen perusteella. Monelle transihmiselle juridisen sukupuolen vahvistaminen ilman erikoissairaanhoidon väliintuloa parantaisi terveyttä ja toimintakykyä. Jo tammikuussa sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi uudistustyön tueksi raportin, jossa nykyinen translaki todettiin vanhentuneeksi. Lainvalmistelutyöhön ei ole ryhdytty. Viikonloppuna etäyhteydellä kokoontunut Setan edustajakokous vaatii, että lainsäädäntötyö aloitetaan viipymättä.

Setan on täytynyt toistuvasti muistuttaa lakiuudistuksen tarpeellisuudesta, eikä tarve ole valitettavasti hävinnyt. Ihmisoikeusjärjestöjen lisäksi translain muuttamista ovat vaatineet YK:n naisiin kohdistuvan syrjinnän vastainen CEDAW-komitea, Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja useat maat osana YK:n ihmisoikeuksien vertaisarviointia. Valtioilla on velvollisuus puuttua ihmisoikeusloukkauksiin alueellaan. Koronapandemian hoito vaatii veronsa hallitukselta. Suomella ei kuitenkaan ole varaa jättää näin tärkeää uudistustyötä puolitiehen.

Ministeriön työryhmän raportti nosti myös esille merkittäviä huomioita alaikäisten ihmisoikeuksien toteutumisesta. Raportti nimittäin esitti, että juridisen sukupuolen vahvistamisen ikärajaksi voitaisiin asettaa 15 vuotta. Hallitusohjelmassa ikäraja on 18 vuotta. Setan edustajakokous katsoo, että hallituksen tulisi arvioida ikärajaa uudelleen raportin perustelujen pohjalta. Raportin tässä kohdassa ei otettu kantaa lääketieteellisiin hoitoihin.

Hallitusohjelmaan on kirjattu myös, että sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja heidän perheitään tuetaan yksilöllisin ja oikea-aikaisin palveluin. Hallituksen kuuluu edistää tätä, samoin kuin huomioida alaikäiset sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret translakiuudistuksessa.

Edustajakokous muistuttaa myös, että translain uudistuksen lisäksi on tärkeä kehittää sukupuolidysforian hoitoa, kuten PALKOn hoitosuosituksessakin todetaan. Erikoissairaanhoitoon perustuva hoitojärjestelmä on ruuhkautunut, eikä perusterveydenhuollossa ole takeita hoitohenkilökunnan osaamisesta. Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI on huomauttanut hoitojonoista, hoitoon pääsyn hitaudesta ja siitä, että Suomeen tarvitaan kolmas hoitoyksikkö sukupuolidysforian hoitoon.

Kokonaisvaltaisen translain uudistamisen aika on todellakin nyt!

Setan edustajakokous

Historiallinen edustajakokous hyväksyi uuden strategian ja valitsi uusia hallituksen jäseniä

Setan edustajakokous järjestettiin koronapandemian vuoksi etäyhteyksien välityksellä 14.-15.11.2020. Kokouksessa muun muassa hyväksyttiin järjestölle uusi strategia, joka määrittää Setan toiminnan päälinjoja tulevina vuosina.

Setan edustajakokous valitsi tänään myös uusia jäseniä Setan hallitukseen erovuorossa olleiden tilalle. Sakris Kupila valittiin jatkamaan puheenjohtajana uudelle kaksivuotiskaudelle. Uudeksi varapuheenjohtajaksi toimikausille 2021–2022 valittiin Pekka Rantala. Puheenjohtajistossa jatkaa myös vuonna 2019 valittu varapuheenjohtaja Alia Dannenberg.

Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Niklas Vaalgamaa, Sera Savolainen ja varajäseneksi Aura Castrén. Vuonna 2019 hallitukseen valitut Petteri Keränen, Amanda Majasaari ja Anne Olli jatkavat myös hallituksen jäseninä ja Petri Janhunen varajäsenenä.