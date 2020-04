Seta julkaisee 15.4.2020 uuden 25-minuuttisen dokumentaarisen haastatteluvideon sateenkaarinuoruudesta. "“Tää on kuka mä oon” – sateenkaarinuoret äänessä -video tarjoaa seitsemän eri näkökulmaa sateenkaarinuoren elämästä 2020-luvun Suomessa. Video ja siihen liittyvä teemavideoiden kokonaisuus ovat katsottavissa Setan YouTube-kanavalla.

Sisältö lyhyesti:

- Seta julkaisee 15.4.2020 uuden 25-minuuttisen dokumentaarisen haastatteluvideon sateenkaarinuoruudesta.

- Videolla haastatellaan 7 sateenkaarinuorta.

- Lisäksi julkaistaan teemavideoita, jotka käsittelevät sateenkaarinuorten näkökulmasta esimerkiksi suhdetta ystäviin ja perheeseen tai koululiikuntaan.

- Videoita suositellaan esimerkiksi nuorten ja yhdenvertaisuusteemojen parissa työskenteleville, nuorille itselleen tai sateenkaarinuoren läheiselle. Lisäksi ne sopivat opetuskäyttöön.







Julkaisuvapaa 15.4.2020 klo 00:00

“Tää on kuka mä oon” – sateenkaarinuoret äänessä on Setan uusi videokokonaisuus sateenkaarinuoruudesta. 15.4.2020 julkaistavalla 25-minuutin pituisella

dokumentaarisella haastatteluvideolla 7 sateenkaarinuorta – Armin, Jenni, Valo, Alex, Emil, Syksy ja Eva – kertoo omin sanoin elämästään, kokemuksistaan ja ajatuksistaan tarjoten näkökulmia siihen, millaista on olla sateenkaarinuori 2020-luvun Suomessa.

“‘Tää on kuka mä oon’ -dokumentti tarjoaa katsauksen sateenkaarinuorten todellisuuteen Suomessa ja mikä tärkeintä, nuorten itsensä kuvailemana. Videot sopivat monipuolisesti eri kohderyhmille, mutta erityisesti nuorten ja yhdenvertaisuusteemojen parissa työskenteleville, nuorille itselleen tai sateenkaarinuoren läheiselle”, toteaa Setan nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija Lotte Telakivi.

Dokumentti on suomenkielinen, mutta siihen on saatavilla suomenkielisen litteroinnin lisäksi ruotsinkielinen tekstitys jo julkaisupäivänä 15.4.2020. Myöhemmin vuonna 2020 valmistuvat lisäksi englannin- ja hollanninkieliset tekstitykset sekä suomalaiselle viittomakielelle käännetty versio.

Videokokonaisuuteen kuuluu myös temaattisia videoita, jotka keskittyvät kukin yhteen sateenkaarinuorten elämän osa-alueeseen. Teemavideoilla nuoret käsittelevät esimerkiksi sateenkaariaiheiden näkymistä koulussa, koululiikuntaa sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta ja ystävyyden ja perhesuhteiden merkitystä. Seta on myös koostanut osasta teemavideoita tehtävämateriaalia, jota voi hyödyntää eri oppilaitoksissa.

“Videot ovat loistavaa materiaalia myös opettajille, jotka haluavat toteuttaa opetussuunnitelmien vaatimusta sateenkaaritietouden lisäämisestä kouluissa”, kannustaa puolestaan Setan koulutusasiantuntija Marita Karvinen.

Kaikki videokokonaisuuden videot ovat katsottavissa Setan YouTube-kanavalla 15.4.2020 alkaen. 25-minuuttinen haastatteluvideo on katsottavissa myös Setan Facebook-sivulla. Julkaisupäivänä keskiviikkona 15.4.2020 kaksi videoilla esiintyvistä nuorista tulee myös esiintymään Setan Instagram-tilillä kertomassa videokokonaisuudessa käsitellyistä aiheista.

Videokokonaisuuden ovat tuottaneet Setan koulutustoiminta ja Setan nuorisotyö yhteistyössä Martu Väisäsen ja digimarkkinointitoimisto Kuulun kanssa.