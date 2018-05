Setlementti Tampereen video nuorista kehitysvammaisista taiteentekijöistä festivaaliesitykseen Etelä-Koreassa

Setlementti Tampere ry edistää ja tukee ihmisten hyvinvointia, yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta yhteiskunnassa. Setlementti on läsnä ihmisten arjessa ja kutsuu heitä yhteiseen kanssakäymiseen. Setlementti Tampereen palveluksessa on noin 70 työntekijää. Heidän lisäkseen toiminnassa on mukana suuri joukko vapaaehtoisia sekä työllistettyjä, harjoittelijoita ja opiskelijoita. Setlementti Tampere on Suomen Setlementtiliiton jäsen ja sen toiminta perustuu kansainvälisen setlementtiliikkeen arvoihin. Setlementtityön arvot ovat rohkeus ja luottamus, paikallisuus ja yhteisöllisyys sekä yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus. www.setlementtitampere.fi