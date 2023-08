Setlementtiasuntojen talot ovat osa yhteisöllistä taidefestivaalia Kalasatamassa

Kalasataman asuinkorttelit Helsingissä täyttyvät taiteella elokuun loppupuolella, kun Art For All -taidefestivaali käynnistyy. Setlementtiasunnot on mukana tapahtumassa.

Osa Art For All -taidefestivaalin teoksista sijoittuu Kalasataman Viehe-kortteliin, jossa on Setlementtiasuntojen opiskelijatalo.

– Lähdimme ilomielin mukaan tähän taidefestivaaliin. Osa taideteoksista sijaitsee Kalasataman taloillamme tai läheisyydessä, Setlementtiasuntojen toimitusjohtaja Suvi Tuomala sanoo. Festivaalin teemana on kutsu, vieraan toivottaminen tervetulleeksi. – Meille heräsi ajatus kotoisasta tilasta, jossa vierailijat kohtaavat paitsi taidetta myös toisensa. Kalasatamaan päädyimme Setlementtiasuntojen Viehe 123 -korttelin vuoksi. Tämä ylisukupolvinen kohde sopi täydellisesti tavoitteeseemme hyvästä naapuruudesta. Kolme taloa jakaa laadukkaat yhteistilat keskenään, ja Ars Longalla on talossa myös oma galleriansa, kertoo festivaalin tuottaja Matti Jänkälä. – Teokset sopivat talojemme yhteisöllisyyteen saumattomasti ja elävöittävät aluetta. On kiehtovaa ajatella, että jokaisella asukkaalla on mahdollisuus osallistua taiteen tekemiseen, toteaa Suvi Tuomala. Yleisöllä mahdollisuus muovata suolateosta tai osallistua teekutsuille Matti Jänkälä kuvailee festivaalin olevan sekoitus avointen ovien päivää, korttelijuhlaa ja kutsuja naapureiden ja vieraiden kesken. Teokset vaihtelevat pihalla esitettävistä tanssiesityksistä tekstiili- ja audiovisuaalisiin installaatioihin. – Sompasaarenlaituri 6:n Setlementtiasuntojen talossa pääsee nauttimaan keittoa yhteisöllistä ruoanlaittoa tutkivassa teoksessa. Antareksenkatu 3:n kattokerroksessa on puolestaan mahdollista osallistua taiteilijan pitämille teekutsuille, Jänkälä sanoo. Festivaalin järjestäjät toivovat asukkaiden osallistuvan rohkeasti taiteen tekemiseen. Jimin Hongin suolateos houkuttelee yleisöä muovaamaan installaatiota, ja Leena Pylkön Kotisiivous Huisku -teos tarjoaa asukkaille kodin siivouspalvelua. Lauantaina ja sunnuntaina lapsille järjestetään myös taidetyöpaja kello 14-16. Art For All -festivaali on avoinna 25.-27.8. Taiteilijat viimeistelevät työnsä paikan päällä edellisellä viikolla.

Avainsanat asuminenKalasatamataidefestivaaliyhteisöllisyys

