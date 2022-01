Seura- ja harrastuseläinten myynnistä, välittämisestä ja hoitopalvelusta tulee ilmoittaa aluehallintovirastolle

Ilmoitusvelvollisuus

Kissojen ensi- ja sijaiskotitoiminta on eläinten hoitoon ottamista ja välittämistä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on linjannut, että säännöllisestä toiminnasta toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa aluehallintovirastolle. Pienimuotoisesta toiminnasta (alle 20 kissaa vuodessa), ei ilmoitusta tarvitse tehdä vielä vuoden 2022 aikana. On kuitenkin hyvä huomioida, että ilmoitusvelvollisuuteen voi tulla muutos, sillä esitys uudesta eläinten hyvinvointilaista on käsittelyssä. Esityksessä ehdotetaan, että ilmoitus tulisi tehdä jo nykyistä pienemmästä eläinmäärästä. Asia täsmentyy, kun laki aikanaan hyväksytään.

Ilmoituksen voi tehdä

- lomakkeella Ilmoitus ammattimaisesta eläinten pidosta/välitystoiminnasta

- tai Ruokaviraston sähköisen järjestelmän kautta.



Kaikki eläintenpitopaikat tarvitsevat pitopaikkatunnuksen, jonka saa, kun tekee ilmoituksen edellä mainitulla tavalla.

Kirjanpito eläimistä

Tiedot sijaiskodeissa olevista eläinlajeista ja eläimistä tulee kirjata muistiin. Kirjanpito tulee esittää valvontaviranomaiselle, jos hän sitä pyytää. Toiminnassa tapahtuvat oleelliset muutokset on ilmoitettava 14 päivää ennen toiminnan muuttumista. (eläinsuojelulaki 26 §)

Lisää tietoa ammattimaisesta ja laajamittaisesta eläintenpidosta löytyy aluehallintoviraston verkkosivulta.

Aluehallintovirasto huolehtii eläinten hyvinvoinnista valvomalla, että eläintenpidossa noudatetaan eläinsuojelulakia.

Lisätietoa

läänineläinlääkäri Elina Sirainen, p. 0295 018 559

läänineläinlääkäri Terhi Simonen-Jokinen, p. 0295 018 554

etunimi.sukunimi@avi.fi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto