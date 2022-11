Seurakuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyi virkeästi – Helsingin äänestyspaikoilla kävi ensimmäisenä äänestyspäivänä lähes yhtä paljon äänestäjiä kuin edellisissä vaaleissa

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkoi Helsingissä tiistaina 8.11. virkeästi. Päivän aikana äänensä kävi alustavien tietojen mukaan antamassa yhteensä 3307 seurakuntalaista. Ennakkoäänestys on käynnissä 12.11. asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 20.11.

Äänioikeus vaaleissa on kaikilla 16 vuotta täyttäneillä kirkon jäsenillä, ja he voivat äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa. Helsingissä ennakkoäänestyspaikkoja on ympäri kaupunkia yhteensä yli sata. Äänestyspisteitä löytyy muun muassa kauppakeskuksista, kuten Redistä, Triplasta, Kaaresta, Malmintorilta ja Kampista Narinkkatorilla sijaitsevasta Kampin kappelista. Ensimmäisenä päivänä kauppakeskuksissa äänesti alustavien tietojen mukaan 673 ihmistä.



Kaikki Helsingin ennakkoäänestyspaikat aukioloineen löytyvät osoitteesta: www.helsinginseurakunnat.fi/ennakkoaanestys. Itselle sopivan ehdokkaan löytämisessä auttaa vaalikone: www.seurakuntavaalit.fi/vaalikone

Edellisen kerran seurakuntavaalit järjestettiin vuonna 2018. Silloin ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä äänensä kävi antamassa 3460 seurakuntalaista. Tänä vuonna äänestysinto siis ylsi ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä lähes samoihin lukuihin kuin edellisvaaleissa. Vuonna 2018 seurakuntavaalien äänestysprosentti Helsingissä oli 11,3.

Neljän vuoden välein järjestettävissä seurakuntavaaleissa valitaan päättäjät seurakuntiin. Vaaleilla valituissa seurakuntaneuvostoissa päätetään oman seurakunnan toiminnasta ja valitaan työntekijät. Nyt valittavat luottamushenkilöt äänestävät edustajat koko Suomen kattavaan kirkolliskokoukseen joka päättää muun muassa kirkon virallisista kannoista.