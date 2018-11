Seurakuntavaalien suurimmat ääniharavat Lauttasaaressa

Helsinkiläisten kirkollisveroprosentti säilyy ykkösenä 16.11.2018 09:12 | Tiedote

Helsingin seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että kirkollisveroprosentti säilyy ennallaan: helsinkiläisten veroprosentti on 1,0 myös vuonna 2019. Tämänhetkisen arvion perustella vuoden 2019 kirkollisverokertymä Helsingissä on 80,7 miljoonaa euroa. Veroprosentti on pienimpien joukossa Suomen seurakunnista.