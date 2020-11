Seurakuntien Rakenna joulupuu -keräyksen kautta voi muistaa vähävaraista tai vanhusta

Hyvää mieltä voi taas välittää joululahjalla. Jouluiloa ja yllätyksen voi tarjota perheelle, lapselle tai yksinelävälle vanhukselle jouluksi, kun pääkaupunkiseudun seurakuntien Rakenna joulupuu -keräys alkaa.

Rakenna joulupuu -keräyksen kautta on mahdollisuus ilahduttaa lähimmäistä esimerkiksi lahjakortilla joulupaketin, jouluruoan, yhteisen elämyksen tai joulukukan hankkimiseen. Rakenna joulupuu on Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan seurakuntien joulukampanja. Lahjat toimittavat perille seurakuntien diakoniatyöntekijät.

Keräys avataan virallisesti ensimmäisenä adventtina 29.11. Esimerkiksi Helsingissä Kannelmäen seurakunnan Rakenna joulupuu -keräys on jo vanha perinne. Tänä vuonna se on koronapandemian vuoksi saanut uuden muodon.

– Koronan takia emme kerää lahjatoiveita, vaan toivomme, että ihmiset lahjottaisivat lahjakortteja kauppakeskus Kaaren keräykseen, kertoo Kannelmäen seurakunnan diakoni Ulla-Maija Tuura.

Rakenna joulupuu -keräystä on seurakunnissa perinteisesti toteutettu niin, että kirkon joulukuusesta voi käydä nappaamasta itselleen lahjatoiveen, hankkia lahjan ja palauttaa seurakuntaan paketoituna. Koronatilanteen vuoksi monet seurakunnat ovat kuitenkin muuttaneet käytäntöjään. Itse keräystä ei kuitenkaan ole peruttu.

– Tämä on ihmisille tärkeä keräys, lahjan saajien lisäksi myös lahjoittajille, Tuura kertoo.

Avunsaajiksi valikoituvat seurakunnan alueen vähävaraiset perheet ja vähävaraiset yksinasujat. Avun tarvitsijat löytyvät ensisijaisesti diakoniatyön ja sosiaalitoimen kautta, mutta myös esimerkiksi kirkon nuorisotyöstä.

– Yleisin syy avun tarpeeseen on heikko taloudellinen tilanne. Mutta jotkut sinnittelevät joulua kohti myös jaksamisensa rajoilla ja tarvitsevat apua joulun tekemiseen, Tuura kertoo.

Palaute keräyksestä on ollut hyvää.

– Lahjoituksista tulee paljon kiitosta. Joulun alla ihmiset myös haluavat jakaa joulumieltä, Tuura sanoo.

Yksi Rakenna joulupuu -keräyksen ulottuvuuksista onkin yhteisen joulun toteuttaminen.

– Joulu on Jeesuksen syntymäjuhla ja kun seurakuntalaiset osallistuvat sen mahdollistamiseen kaikille, he toimivat Kristuksen käsinä ja jalkoina. Se on välittämisen välittämistä, Tuura sanoo.

Monissa seurakunnissa lahjakortin voi ostaa verkosta tai ruokakaupasta ja tuoda tai lähettää seurakuntaan. Kunkin alueen oman seurakunnan tarkemmat ohjeet löytyvät rakennajoulupuu.fi -sivun kautta.

Lisätietoja: Tapahtumakoordinaattori Laura Leipakka, Helsingin seurakunnat, p. 050 341 9919

Johtava diakoniatyöntekijä Sirkka Väätäinen, Korson seurakunta, p. 040 580 6331, sirkka.vaatainen@evl.fi