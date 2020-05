Seurakuntien tiloja koulujen käyttöön

Uudistunut Via Crucis valtaa Helsingin keskustan 27.2.2020 14:09:47 EET | Tiedote

Helsingin Via Crucis -pääsiäisvaellus levittäytyy Helsingin katukuvaan lauantaina 11.4. kello 21. Via Crucis viettää 25-vuotisjuhlaa, mikä kertoo siitä, että se on jo perinteinen osa pääkaupunkiseudun pääsiäisen viettoa.