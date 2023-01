Seutu+-kausilipun hinta on yhtenäistetty Turun seudulla

Seutu+-kausilippu käy linjoilla Aura-Turku (413), Paimio-Turku (703-709), Parainen-Turku (801-802, 901-904) ja Mynämäki-Nousiainen-Masku-Turku (117-119). Mynämäen ja Maskun matkustajat pääsevät lipulla myös Uusikaupunki-Vehmaa-Turku- ja Kustavi-Turku-liikenteen kyytiin Kustavintieltä. Sauvon matkustajat pääsevät lipulla myös Kemiönsaari-Sauvo-Turku-liikenteen kyytiin. Seutu+-kausilipulla voi tehdä jatko- ja vaihtomatkoja Föli-alueella.

Kausilipun hinta Turun seudulla on jatkossa 65 e. Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta on hyväksytty eduskunnassa. Lain mukaan kotimaan henkilökuljetukset vapautetaan määräaikaisesti verosta. Tarkoituksena on henkilökuljetusten kuluttajahintojen alentaminen ja kotitalouksien ostovoiman parantaminen. Ajanjaksolla 1.1.-30.4.2023 kausilipun hinta on siten 59 e.

Kausilippu kannattaa hankkia Seutu+-mobiilisovelluksen kautta. Lipun saa tarvittaessa myös matkakortille. Kortin voi hankkia palvelupisteestä. Palvelupisteet löytyvät seutuplus.fi-sivustolta.

Lisätietoa liikenteestä ja reiteistä seutuplus.fi-sivustolta.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Joukkoliikenteen projektipäälliköt Markus Kivelä markus.kivela@ely-keskus.fi p. 0295 022 007 tai Soile Koskela soile.koskela@ely-keskus.fi p. 0295 022 798