Sexpo suosittelee uutuuskirjaa, joka opastaa eettiseen polyamoriaan

Polyamoria on elämistä intiimissä ihmissuhteessa usean ihmisen kanssa yhtä aikaa, avoimesti, rehellisesti ja kaikkien tietoisella hyväksynnällä ja suostumuksella.

Franklin Veauxin ja Eve Rickertin Kahta kauniimmin: Opas eettiseen polyamoriaan on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia polyamoriaa käsitteleviä teoksia ja ensimmäinen aiheesta suomeksi julkaistu tietokirja. Yhteenlaskien yli neljänkymmentä vuotta polyamorisesti eläneet Veaux ja Rickert opastavat lukijansa lämpimällä ja humoristisella otteella polyamorisen ihmissuhde-elämän kiemuroihin. He käsittelevät moniulotteista aihetta selkeästi ja käytännönläheisesti ja jakavat avoimesti kokemuksiaan polyamoristen ihmissuhteiden iloista ja haasteista.

Kirjoittajat purkavat rakkauteen ja ihmissuhteisiin liittyviä myyttejä ja oletuksia, hälventävät monisuhteisuutta koskevia väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja (ei, polyamoria ei tarkoita samaa kuin polygamia tai swingaus) ja esittelevät lukijalleen monipuolisen valikoiman strategioita ja välineitä eettisten ja toimivien intiimien ihmissuhteiden rakentamiseen. Lukuisat tosielämästä poimitut esimerkkitarinat tarjoavat runsaasti samaistumispintaa. Kahta kauniimminon kattava perusteos polyamoriasta ja erinomainen opas omien ihmissuhdetaitojen kehittämiseen.

”Kahta kauniimmin on terveiden ja eettisesti rakennettujen ihmissuhteiden ylistyslaulu! Oli lukija minkälaisessa ihmissuhteessa tahansa, tällä kirjalla on paljon konkreettista opetettavaa. Tästä lähtien tämän kirjan lukeminen taitaa olla kotiläksynä, jos tahtoo alkaa seurustelemaan minun kanssani!”

- Juuso Kekkonen, kirjoittaja, koomikko ja polyaktivisti

”Polyamoria – monisuhteisuus yhdistyksen keskeinen arvo on erilaisten ihmissuhteiden arvostaminen. Oikeanlainen ihmissuhde on se mikä toimii kenellekin. Kahta Kauniimmin on uskomaton työkalu ja todellinen ajatusten herättäjä siitä mikä on eettistä, miten niin monesti ihmissuhteita kampittavat odotukset ja sopimukset voi tehdä näkyviksi ja miten myötäilo, avoin ja rehellinen kommunikaation ja yhteistyö auttavat meitä kaikkia suhdemuodosta riippumatta kohti parempia ihmissuhteita.”

- Markus Oja, suomennoshankkeen vetäjä

Teos julkaistaan tammikuussa 2019

Paneelikeskustelu Stadin joulumarkkinoilla 21.12.2018 klo 17-18 Lämpimästi Tervetuloa!