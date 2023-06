Shanghai Tacoista tuttu Lie Mi laajenee – avaa kesän aikana jopa kuuteen Huuvan keittiöpisteeseen

Huuva on suomalainen ravintola-alan startup, joka keskittyy kotiinkuljetettavaan ruokaan. Huuvalla on tällä hetkellä 11 keittiöpistettä, joista yksi Berliinissä. Huuvan keittiöpisteet on sijoitettu ympäri suuria kaupunkeja, mahdollistaen lähialueiden naapurustoille uusia ja vaihtelevia ruokakokemuksia – läheltä kuljetettuna.



Jokaisessa Huuvan keittiöpisteessä on kolmesta kuuteen tunnettua ravintolabrändiä, kuten Green Hippo, Seksico Tacos ja Boneless. Asiakkaiden ei tarvitse valita ravintoloiden väliltä, vaan Huuvan kautta kotiin voi tilata annoksia jokaisen ravintolan listalta, mahdollistaen perheille ja ystäväporukoille helpon tavan tilata jokaiselle maistuvat annokset kotiin.