Shawn Huffin tarina nyt kirjana

TED Talks -tähden menestysteos nyt suomeksi

David JP Phillips on kansainvälisesti tunnettu ruotsalainen luennoitsija, jonka TED Talks -luennoilla ollut tähän mennessä 10 miljoonaa kuulijaa, ja jonka sosiaalisen median julkaisujen katselukerrat mitataan sadoissa miljoonissa. Hänen erikoisalaansa on kommunikaatio ja niin sanottu ”itsensä johtaminen”. Phillipsin teos on metodeiltaan käänteentekevä opas elämänlaadun parantamiseen. Innoitus kirjaan syntyi Phillipsin henkilökohtaisesta kamppailusta masennuksen kanssa.