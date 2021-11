Sibafest-konserttikiertue juhlii livekeikoille paluuta

Dana Hall jazzmusiikin vierailevaksi professoriksi Sibelius-Akatemiaan 10.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Yhdysvaltalainen jazzrumpali, säveltäjä, yhtyejohtaja ja etnomusikologi Dana Hall on nimitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian vierailevaksi professoriksi. Professuurin tarkoituksena on muun muassa vahvistaa afroamerikkalaisen kulttuuriperinteen ymmärrystä jazzmusiikin aineryhmässä ja kehittää yhteistyötä amerikkalaisten yliopistojen kanssa. Hall on aloittanut kaksi vuotta kestävän vierailukautensa elokuussa 2021.