Sibeliuksen kuudennen sinfonian tuore kriittinen editio siivoaa pois vanhat painovirheet

Jaa

Jean Sibeliuksen koottujen teosten sarjassa (Jean Sibelius Works) on ilmestynyt kuudennen sinfonian kriittinen editio. Sinfonian vuonna 1924 julkaistun ensipainoksen virheet on tunnistettu ja siivottu pois. Niteen on toimittanut vanhempi tutkija Kai Lindberg.

Sibeliuksen kuudennen sinfonian ensipainoksen julkaisi 1924 ruotsalainen kustantamo Abr. Hirsch Förlag, ja 1936 sinfonian kustannusoikeudet siirtyivät tanskalaiselle Edition Wilhelm Hansenille. Ensipainokseen päätyi koko joukko virheitä, jotka siirtyivät sellaisinaan Hansenin editioihin. Vuonna 1981 Hansen julkaisi sinfoniasta vielä uuden, tarkistetun laitoksen, joka kuitenkin edelleen sisältää huomattavan osan aiempien painosten virheistä. ”Nyt julkaistu kriittinen editio pohjautuu säveltäjän alkuperäiseen käsikirjoitukseen, ja siinä on korjattu lukuisia sinfonian aiempiin nuottijulkaisuihin sisältyneitä virheitä ja epätarkkuuksia”, sanoo niteen toimittanut vanhempi tutkija MuT Kai Lindberg. Sibeliuksen kuudennen sinfonian syntyvaiheista 1910-luvulta on tietoa varsin niukalti. Sibeliuksen 1910-luvun jälkipuoliskolle kirjatuista päiväkirjamerkinnöistä käy ilmi, että hän työskenteli samanaikaisesti sekä viidennen sinfonian uudelleenmuokkauksen, että kuudennen ja seitsemännen sinfonian parissa. Lisäksi Sibeliuksen suunnitelmissa oli toisen viulukonserton säveltäminen, jota hän oli alkanut luonnostella vuoden 1915 vaiheilla. Konsertto ei kuitenkaan koskaan valmistunut, ja sitä varten laatimaansa materiaalia Sibelius käytti myöhemmin kuudennessa sinfoniassaan. Sinfonian kantaesitys 19. helmikuuta 1923 sai innostuneen ja kiittävän vastaanoton. Kriitikot ylistivät arvioissaan Sibeliuksen teknistä mestaruutta ja erityisesti hänen orkestrointitaitoaan. Kuudennen sinfonian kriittisen edition niteen toimitustyössä on hyödynnetty Kansalliskirjaston, Kansallisarkiston, Helsingin kaupunginarkiston, Helsingin kaupunginorkesterin, Sibelius-museon, Breitkopf & Härtelin ja Gehrmans Musikförlagin aineistoja. Lisätietoja: Kai Lindberg vanhempi tutkija

Jean Sibelius Works kai.lindberg@helsinki.fi puh. 02941 24089

Jean Sibelius Works -hanke on toiminut vuodesta 1996 ja julkaisee Sibeliuksen sävellystuotannon kokonaisuudessaan lähteiden perinpohjaiseen tutkimukseen perustuvina editioina. Uusin julkaisu on sarjan 35. nide. Sibeliuksen koottuja teoksia julkaisevat Kansalliskirjasto, Sibelius-Seura ry ja kustannusyhtiö Breitkopf & Härtel (Wiesbaden). https://blogs.helsinki.fi/jean-sibelius-works/