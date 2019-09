Sievi Element juhli uuden elementtitehtaan avajaisia

Sievi Element Oy:n uuden elementtitehtaan avajaisia vietettiin perjantaina Sievissä Pohjois-Pohjanmaalla. Puuelementtejä sekä valmisosia valmistava yhtiö panostaa tehokkaaseen puurakentamiseen konseptilla, joka käsittää niin suunnittelun, tuotannon, logistiikan kuin asennuksen.

Sievi Groupiin kuuluva elementtitehdas valmistaa elementtejä konsernin omille tytäryhtiöille, minkä lisäksi myynti pienille ja keskisuurille rakennusliikkeille kasvaa koko ajan. Sievi Groupin toimitusjohtaja Jaakko Tokola korostaa elementtitehtaan merkitystä erityisesti toiminnan laadulle.

- Esimerkiksi materiaalihallinta ja asennusketjun hallinta työmailla paranevat olennaisesti kokonaispalvelun ansiosta. Oma elementtitehdas on keskeinen osa konsernin kasvustrategiaa, koska se varmistaa elementtien korkean laadun, saatavuuden ja vakaan hintatason. Myös kustannustehokkuus lisääntyy, Tokola sanoo.

Hannunkankaan teollisuusalueelle valmistuneen elementtitehtaan tuotanto käynnistyi joulukuussa 2018. Tehtaan rakennusprojekti onnistui Tokolan mukaan kaikilta osin kiitettävästi.

- Investointi toteutui sovitussa aikataulussa kustannusarvion mukaisesti, ja tuotanto on ollut alusta saakka laadukasta. Sievin kunta on vienyt hanketta eteenpäin erittäin hyvällä asenteella, ja iso kiitos kuuluu myös henkilöstölle ja sidosryhmille, kuten rahoitussuunnittelussa sekä rahoituksessa mukana olleille Kuntarahoitukselle ja Osuuspankille.

"Konsepti saanut hyvän vastaanoton"

Sievi Elementin liiketoimintajohtaja Markus Göös iloitsee elementtitehtaan konseptin saamasta hyvästä vastaanotosta.

- Suunnittelussa meillä on kokeneet omat rakennesuunnittelijat sekä luotettava kumppanuusverkosto. Elementtitehdas valmistaa korkealuokkaiset ja tasalaatuiset elementit, jotka kuljetetaan kohteisiin kapelliautoilla säältä suojassa. Kokonaisuuden viimeistelee ammattitaitoinen asennusverkostomme, Göös kuvaa asiakkaille tarjottavaa kokonaispalvelua.

Elementtitehdas työllistää 30 henkilöä tuotannon pyöriessä kahdessa vuorossa. Puuelementtejä sekä valmisosia valmistuu muun muassa omakotitaloihin, luhtitaloihin, rivi- ja pienkerrostaloihin sekä hoivakoteihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Tehdas on mahdollistanut esimerkiksi omakotitalojen elementoinnin.

- Koska työvoimaa on entistä haastavampaa saada työmaille, pystymme nyt siirtämään enemmän töitä tehtaaseen, Göös toteaa.

Juhlapuheen pitänyt entinen kansanedustaja Tapani Tölli kehui Sievi Groupia tytäryhtiöineen hyvänä esimerkkinä toimijoista, jotka rakentavat suomalaisten tuntemaa Sievin ihmettä. Sievi on kulkenut vastavirtaan maaseutupaikkakuntana, johon on luotu vuosikymmenien aikana merkittävästi uusia työpaikkoja.

- Sievin ihmeen takana ovat yritteliäät ihmiset, joilla on kekseliäisyyttä ja luovuutta, mutta ennen kaikkea voimakasta tahtoa. Myös Sievin kunnalla on oma osuutensa kehityksessä, koska kunta on kantanut vastuuta elinvoimasta ja sen kehittämisestä, Tölli sanoi.