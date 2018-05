Sievi houkuttelee rekrykampanjalla työvoimaa Pohjois-Savosta

Sieviläiset kiertävät maakuntaa 16.-17. toukokuuta. Sievin kunta yrityskumppaneinaan Sievin Jalkine ja Ojala-Yhtymä järjestävät Pohjois-Savossa rekrytointikampanjan, jolla pohjoissavolaisia houkutellaan töihin sieviläisyrityksiin ja kunnan uusiksi asukkaiksi. Työvoimaa tarvitaan, sillä reilun 5 000 asukkaan kuntaan syntyi viime vuonna 21 uutta yritystä ja 264 uutta teollista työpaikkaa.

Vuosituhannen vaihteessa suomalainen media kirjoitti Sievin ihmeestä, ahkerasta pohjalaiskunnasta, joka ei suostu taantumaan ja joka antaa lamalle kenkää. Sievin kunta oli aikanaan luomassa pohjaa Sievin ihmeelle rakentamalla yrityksille tasapuolisesti teollisuushalleja. Tällä kertaa kunta on rekrytoimassa kahden tunnetun sieviläisyrityksen kanssa työvoimaa Pohjois-Savosta.

Keskiviikkona 16.5. kampanja jalkautuu Kiuruvedelle, Iisalmeen sekä Lapinlahdelle. Torstaina 17.5. ovat vuorossa Kuopio ja Siilinjärvi.

Sievissä riittää vaihtoehtoja

- Sievillä menee edelleen hyvin, ja olemme tilastojen mukaan Suomen toiseksi teollistunein kunta. Meidän pitää katsoa myös eteenpäin. Siksi haluamme varmistaa tulevaisuuden investoinnit ja kunnan elinvoiman auttamalla paikallisia yrityksiä löytämään ammattitaitoista työvoimaa, Sievin Teollisuuspuisto Oy:n toimitusjohtaja Mikko Heickell sanoo.

Hänen mukaansa Sievissä toimii useita alansa kansainvälistä huippua edustavaa yritystä. Niistä rekrytointikampanjassa ovat mukana Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja Sievin Jalkine sekä teollisuuden kansainvälinen sopimusvalmistaja Ojala-Yhtymä.

- Haemme työntekijöitä laidasta laitaan jalkineteollisuuden eri työvaiheisiin. Sievin Jalkine on ollut perinteisesti varma ja turvallinen työnantaja, joka haluaa pitkäkestoisia työsuhteita oikealla asenteella varustettujen työntekijöiden kanssa. Alan aikaisempaa kokemusta ei vaadita, koska koulutamme henkilöt tuleviin tehtäviin, kertoo Sievin Jalkine Oy:n toimitusjohtaja Juha Jokinen.

Ojala-Yhtymä on sopimusvalmistuksen edelläkävijä, joka tarjoaa palveluita useille eri teollisuudenaloille.

- Suurin pula on ammattitaitoisista CNC-koneistajista. Osaavia tekijöitä tarvitaan esimerkiksi levyn lävistämiseen ja taivuttamiseen. Suomeen on syntynyt gäppi koulutuksen ja työvoiman tarpeen välille. Olemme toimineet nykyisellä tontilla jo 1960-luvun alusta saakka. Meidät tunnetaankin luotettavana ja vakaana palkanmaksajana, jolla on takanaan pitkä historia, sanoo tehtaanjohtaja Marko Niskanen Ojala-Yhtymä Oy:stä.

Paljon mahdollisuuksia vapaa-ajanviettoon, kouluverkko hyvässä kunnossa

Mikko Heickell kuvailee Sieviä viihtyisäksi ja turvalliseksi kunnaksi, jossa palvelut ja työpaikat ovat lähellä. Asuntojakin on hyvin saatavilla, ja kunta auttaa asumisjärjestelyissä.

- Sievi tarjoaa lapsiperheille hyvässä kunnossa olevan toimivan kouluverkon useine kyläkouluineen. Vapaa-ajan harrastusmahdollisuudet ovat mainiot. Esimerkiksi liikuntapuolella Sievin Sisu on aktiivinen yleisseura, joka järjestää monenlaista tekemistä. Latuverkosto on erinomainen, ja koulu- ja liikuntakeskuksesta löytyvät niin skeittiparkki kuin liikuntahalli.

- Sievi sijaitsee lisäksi erittäin hyvien liikenneyhteyksien varrella. 20 kilometrin säteellä ovat kolmen kaupungin palvelut.

Entä miksi työvoimaa haetaan juuri Pohjois-Savosta?

- Sievi lähialueineen ja Pohjois-Savo ovat maaseutuympäristöjä, missä ihmisten arki on hyvin samantapaista. Kilometreissäkään etäisyys Sievin ja Pohjois-Savon välillä ei ole pitkä, mikä myös helpottaa Sieviin muuttoa.

Rekrytointikiertuetta pohjustetaan muun muassa tv-mainonnalla, minkä lisäksi kampanjalle avataan viikolla 20 omat kotisivut osoitteessa www.toihinsieviin.fi. Kampanjasta tuotetaan myös suora lähetys TE-palveluiden MessiLivessä osoitteessa www.messilive.fi perjantaina 18.5. kello 10.00.