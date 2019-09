Nanotutkija Juha Muhonen sai mittavan rahoituksen kvanttitietokoneessa tarvittavien komponenttien kehittämiseen 3.9.2019 13:01:03 EEST | Tiedote

Apulaisprofessori, akatemiatutkija Juha Muhonen Jyväskylän yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Starting Grant -rahoituksen. Rahoitus on erittäin kilpailtu ja se myönnetään lupaaville nuorille tutkijoille uraauurtaviin projekteihin. Rahoituksen arvo on reilut 1,6 miljoonaa euroa viidelle vuodelle. Muhonen työskentelee Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella ja Nanotiedekeskuksessa (NSC).