Siipikarjanlihan kysyntä kasvaa, broileri tirisee suomalaisten grilleissä entistä useammin, mutta tilojen kannattavuus ei näytä kohenevan

EU:n maatalouspolitiikan uudistuksen neuvotteluratkaisu syntyi Brysselissä – kansalliset päätökset ratkaisevat 25.6.2021 20:00:09 EEST | Tiedote

Päätös uudesta EU:n maatalouspolitiikasta (CAP) syntyi kolmikantaneuvottelussa juhannusaattona. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n mukaan päätös on tervetullut. Se takaa, että viljelijöillä on varmuus tukijärjestelmän jatkuvuudesta. Hyvää uudistuksessa on se, että Brysselin päätöksissä on joustavuutta sen verran, että järkevä kansallinen ohjelma on näillä päätöksillä mahdollinen. MTK kritisoi sitä, että maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen ja byrokratian karsimisen tavoitteet näyttävät jäävän toteutumatta.