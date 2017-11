Siipikaupungista myös Suomen paistinkääntäjien pääkaupunki – Tampere-talolla eniten Chaîne des Rôtisseurs -käätyjä suomalaisista ravintoloista

Tiedote 29.11.2018/Vapaa julkaistavaksi. Tampere-talolla on poikkeuksellisen suuri määrä kansainvälisen paistinkääntäjien Chaîne des Rôtisseurs -järjestön jäsenkäätyjä. Royal Ravintoloilla on suurin määrä käätyjä koko maassa, joista Tampere-talolla on huimat yhdeksän käätyä, mikä tekee Tampere-talosta Suomen ravintolakulttuurin huippuyksikön. Hienoa saavutusta juhlistetaan avaamalla Tampere-talolle seinä käädyille ja kunniakirjoille joulukuun alussa.

Chaîne des Rôtisseurs -järjestö on kansainvälinen paistinkääntäjien järjestö, joka on laajin kansainvälinen gastronominen järjestö. Järjestön tarkoituksena on vaalia ja edistää kansallista ruokakulttuuria.

Järjestö myöntää ravintoloille ja herkkumyymälöille Rôtisseurs-kilven, joka on merkittävä tunnustus laadusta niin ruoka- kuin palvelupuolella. Kilven saamiseksi ravintolan on täytettävä järjestön tiukat ja monipuoliset laatukriteerit, ja kilpiyritykset myös tarkistetaan vuosittain tason säilymisen seuraamiseksi.



"Chaîne des Rôtisseurs -järjestö on erittäin iloinen, kuinka tosissaan ja ylpeydellä Tampere-talo suhtautuu vuonna 2014 saamaansa Rôtisseur-kilpeen. Talossa olevien jäsenkäätyjen määrä on poikkeuksellisen suuri, mikä sekin kertoo henkilöstön aktiivisuudesta ja sitoutuneisuudesta järjestön toimintaan, jossa yhdessä ammattilaisten ja harrastajien kanssa kehitämme alueemme ruoka-, juoma- ja ravintolakulttuuria. Tampere-talo on tässä esimerkillinen kumppani”, kertoo järjestön Tampereen vouti Mikko Reinikka.



Rôtisseurs-kilven lisäksi Tampere-talossa on peräti yhdeksän jäsenkäätyä. ”Olemme erittäin ylpeitä siitä, että juuri meidän talostamme löytyy suurin määrä suomalaiselle ravintolalle myönnettyjä Chaîne des Rôtisseurs -käätyjä. Tämä on osoitus paitsi Tampere-talon sitoumuksesta ruokakulttuurin edistämiseen, myös poikkeuksellisen intohimoisen henkilöstömme rakkaudesta ruokaan”, iloitsee Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.



Tänä vuonna Tampereen voutikunnan pikkujouluissa 1. joulukuuta Tampere-talon runsasta käätymäärää juhlistetaan avaamalla käädyille ja kunniakirjoille oma seinä. Käädyt ja kunniakirjat tulevat jatkossa olemaan nähtävillä seinällä, osoittamassa Tampere-talon kiistattoman laadun myös hienona ravintolana.



Chaîne des Rôtisseurs -järjestön tunnuksen saaneet ammattilaiset ovat syvällisesti gastronomiaan perehtyneitä ammattilaisia, jotka kantavat käätyjä tunnustuksena jäsenyydestä. Jäsenvaatimuksena on hyvän ruokailukulttuurin, laadukkaiden raaka-aineiden, ammattitaidon ja ruoanlaittoon käytettävän ajan arvostus. Ammattilaisjäseniltä vaaditaan näiden lisäksi osoitettua ammattitaitoa ja kokemusta.