SIIRTOLAISUUDEN AALLOT ENNUSTETTAVISSA – SUOMALAISTUTKIJA KEHITTÄÄ AINUTLAATUISTA MENETELMÄÄ

Vuoden 2015 siirtolaiskriisi ja tulijamäärät eri maista olisi voitu ennustaa tutkija Joonas Tuhkurin kehittämällä menetelmällä.

”Pakolaiskriisi oli aito yllätys, mutta sen ei olisi tarvinnut olla. Googlen hakudatasta selviää, että ihmiset alkoivat jo kolme kuukautta aiemmin hakea tietoa siitä, kuinka hakea turvapaikkaa Euroopasta. Esimerkiksi syyrialaiset käyttivät hakusanoja ’asylum in Germany’. Myös Afganistanista haettiin tietoa vastaavilla hakusanoilla persian kielellä. Irakissa käytettiin niin ikään näitä sanoja ja haettiin tietoa turvapaikan hakemisesta Saksasta sekä Ruotsista”, kertoo tutkija Joonas Tuhkuri. Tuhkuri tekee väitöskirjaa professori Daron Acemoglun ohjauksessa Massachusetts Institute of Technologyssa, MIT:ssa. Tuhkuri on esitellyt menetelmäänsä siirtolaiskriisin ennustamisesta Euroopan unionin komissiossa keväällä 2016.

Tuhkuri soveltaa tutkimuksissaan Big dataa eli isoja tietoaineistoja. Tällä hetkellä Tuhkuri tutkii Big datan avulla sitä, mitä tapahtuu lapsille ja nuorille Yhdysvalloissa paikkakunnilla, joista teollisuustyöpaikat ovat kadonneet.

Joonas Tuhkurin siirtolaisvirtoja ennustava menetelmä on samanlainen kuin Tuhkurin Elinkeinoelämän tutkimuslaitokselle kehittämä ETLAnow. ETLAnow ennustaa asuntojen hintoja ja työttömyysastetta. Työttömyysaste-ennuste tehdään kolmen kuukauden päähän ja kattaa kaikki 28 Euroopan unionin maata.

Joonas Tuhkurin haastattelu ja artikkeli ennustamisesta luettavissa 13.9. kello 5.00 osoitteessa: www.eva.fi