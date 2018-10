Sijaishuollosta itsenäistyvät nuoret kaipaavat välittäviä ja emotionaalisesti tärkeitä ihmissuhteita

Korvamato eli musiikin päässäsoiminen on piristävä osa useimpien arkea 28.9.2018 13:58 | Tiedote

Musiikin päässäsoiminen on tavanomainen muisti-ilmiö, joka on yhteydessä ympäristön ärsykkeisiin. Se on hyvin yleistä mutta aiheuttaa haittaa harvalle. Korvamatojen ilmaantumiseen ja niiden taltuttamiseen voi yrittää vaikuttaa omalla toiminnallaan. Aina korvamadon torjunta ei onnistu, mutta siihen on käytettävissä toimivia sopeutumiskeinoja.