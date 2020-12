Sijaishuolto: lapsella oltava täysi tuki myös Itsenäisen asumisen harjoittelussa

Aluehallintovirastot korostavat, että asumisharjoittelussa lasta ei voi jättää yksin ilman riittävää huolenpitoa ja valvontaa.

Aluehallintovirastot haluavat yhtenäistää tavan, jolla lastensuojelu järjestää huostaanotetun lapsen itsenäisen asumisen harjoittelun. Virastojen tietoon on tullut, että kuntien käytännöt tässä ovat kirjavia. Lasten saama tuki ja valvonta vaihtelevat suuresti. Harjoittelu on tarpeellinen monelle itsenäistymisvaiheessa olevalle lapselle. Lasta ei kuitenkaan saa jättää yksin. Kunnilla on velvollisuus huolehtia asumisharjoittelun aikaisesta huolenpidosta ja valvonnasta.

Sijaishuollossa olevien lasten asumisharjoittelun toteuttaminen

Sosiaalityöntekijän arvion mukaan lapselle voidaan tietyissä tilanteissa järjestää itsenäistä asumisharjoittelua. Se tulee järjestää niin, että lapsi on edelleen sijoitettuna sijaishuoltoyksikköön (laitokseen tai perhekotiin). Lapsella tulee olla mahdollisuus palatayksikköön tilanteen niin vaatiessa. Asunnon on oltava sijaishuoltoyksikön välittömässä läheisyydessä eli samassa rakennuksessa tai pihapiirissä.

Lapselle on asumisharjoittelussa turvattava hänen tarvitsevansa huolenpito ja tuki ympäri vuorokauden. Ei ole riittävää, että tuki annetaan puhelimitse. Tuen saaminen ei voi olla lapsen aktiivisuuden varassa.

Sosiaalityöntekijän tulee jatkuvasti seurata, sujuuko asumisharjoittelu sovitusti. Mikäli harjoittelussa on ongelmia, tulee niihin puuttua ja arvioida, onko lapsen edun mukaista keskeyttää asumisharjoittelu ja palata sijaishuoltoyksikköön. Huostaanotetun lapsen hoito ja turvallisuus on aina sosiaalityöntekijän ja sijaishuoltoyksikön vastuulla.

Jälkihuoltonuoren tuettu asuminen

Sijoituksen päättymisen jälkeen on tärkeää tukea nuoren itsenäistymistä ja asumista. Jälkihuoltoa tulee järjestää siinä laajuudessa kuin nuori sitä tarvitsee. Aluehallintovirastot katsovat, että tuettu asuminen on tarkoitettu ensisijaisesti täysi-ikäisille asiakkaille. Jälkihuollossa olevan nuoren tuettu asuminen voi tapahtua kauempana sijaishuoltoyksiköstä. Mikäli tukiasunto on samassa rakennuksessa kuin laitos/perhekoti, on tukiasunnon oltava erillinen yksiköstä siten, että sillä on oma sisäänkäynti ja toiminnan on oltava erillistä sijaishuoltoyksikön toiminnasta.