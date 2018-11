Sijoitetuille lapsille koulunkäynnin sujuminen on elintärkeää – Sisukas tuo tuen lähelle lasta

Pesäpuu ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka tehtävänä on lisätä lasten ja heidän läheistensä hyvinvointia lastensuojelussa. Visiomme on, että jokainen lapsi lastensuojelussa on turvassa, osallinen ja arvokas. Se on meidän Lupaus Lapselle.