Sijoitusrahastoihin 10 miljoonaa euroa uusia sijoituksia

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa nettomääräisesti yhteensä 10 miljoonaa euroa uuttaa pääomaa. Kuun lopussa rahastojen yhteenlaskettu arvo oli 117 miljardia euroa.

Eniten uusia sijoituksia tehtiin lyhyen koron rahastoihin, lähes 100 miljoonaa euroa. Myös vaihtoehtoiset rahastot ja yhdistelmärahastot keräsivät uusia pääomia. Sen sijaan pitkän koron rahastoista ja osakerahastoista lunastettiin sijoituksia. Vuoden alusta lukien vaihtoehtoiset rahastot ovat keränneet eniten uusia sijoituksia. Tänne luetaan muun muassa kiinteistö- ja asuntorahastot, jotka ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosien aikana.

milj. EUR Nettomerkinnät heinäkuu 2018 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.7.2018 Osakerahastot -48 -404 44 607 Yhdistelmärahastot 30 251 22 927 Pitkän koron rahastot -97 -771 30 423 Lyhyen koron rahastot 99 458 14 473 Vaihtoehtoiset rahastot 26 473 4 738 YHTEENSÄ 10 7 117 167

Heinäkuussa tasapainoiltiin kauppasodan ja hyvien talouslukujen ristiaallokossa. Yhdysvaltojen ja EU:n osalta kauppasodan uhka hälveni ainakin toistaiseksi, kun Jean-Claude Juncker ja Donald Trump tapasivat sopuisissa merkeissä Washingtonissa. Kiinaa kohtaan Trump on sen sijaan yhä aggressiivisempi ja on uhkaillut jopa satojen miljardien dollareiden tulleilla.

Yhdysvalloissa talous porskuttaa vahvasti, yli neljän prosentin vuosivauhdilla. Eniten kasvuun vaikutti toisella kvartaalilla yksityinen kulutus, johon lienee vaikuttanut etenkin veroleikkaukset ja hyvä työllisyystilanne. Investoinnit sen sijaan supistuivat. Euroalueella talouskasvu hiukan hidastui, mutta on vielä hyvässä reilun kahden prosentin vuosivauhdissa.

Hyvien talouslukujen myötä osakekurssit olivat myötätuulessa euroalueella ja Yhdysvalloissa. Aasian pörsseissä näkyy sen sijaan selvemmin kauppasodan aiheuttamat huolet. Shanghain pörssi on ollut alamäessä vuoden alusta asti, joka heijastelee laajemminkin pelkoja Kiinan talouden heikkenemisestä. Kiinan valuutta juan on heikentynyt suhteessa Yhdysvaltojen dollariin, mikä on osaltaan lieventänyt kiinalaistuotteille asetettujen tuontitullien vaikutusta niiden hintoihin.

”Yritysten tulosten kasvu on ollut niin vahvaa, että osakekurssien noustessa hitaammin osakkeiden arvostustaso on laskenut lähelle pitkän aikavälin keskiarvoa. Osakkeita ei siis voida pitää erityisen kalliina, jos ei nyt halpoinakaan. Epävarmuus kauppasodasta on aiheuttanut kuitenkin sen, että varoja on siirretty rahamarkkinoille odottamaan selkeämpiä aikoja”, arvioi johtava asiantuntija Elina Erkkilä Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoista eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan, yhteensä 35 miljoonaa euroa. Kyseinen rahastoluokka ylsi myös parhaaseen euromääräiseen vuosituottoon 14,6 prosentin tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi parhaiten myös tuoton ja riskin suhdetta kuvaavalla Sharpen luvulla (Sharpe 12 kk 1,1). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR Nettomerkinnät heinäkuu 2018 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.7.2018 Tuotto 12 kk (ka.) Suomi 4 -312 5 527 5,4 % Pohjoismaat -9 -244 4 364 0,6 % Eurooppa -38 -624 7 346 4,2 % Pohjois-Amerikka 35 469 6 339 14,6 % Japani 1 93 1 122 11,8 % Tyynenmeren alue -10 10 445 6,9 % Kehittyvät markkinat -17 -93 6 528 2,3 % Maailma -13 315 11 523 8,8 % Toimialarahastot -1 -19 1 414 11,3 % YHTEENSÄ -48 -404 44 607

Pitkän koron rahastoista eniten varoja lunastettiin euroalueen valtionlainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 214 miljoonaa euroa. Globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavat rahastot puolestaan keräsivät 114 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät kuitenkin euroalueen valtionlainoihin sijoittavat rahastot 0,9 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sharpen mittarilla parhaiten menestyivät euroalueen korkeariskiset yrityslainat (Sharpe 12 kk 1,0).

milj. EUR Nettomerkinnät heinäkuu 2018 Nettomerkinnät vuoden alusta Pääoma 31.7.2018 Tuotto 12 kk (ka.) Valtioriski EUR -214 -286 5 662 0,9 % Luokitellut yrityslainat EUR 0 -360 10 495 0,1 % Korkeariskiset yrityslainat EUR -19 -499 2 278 0,3 % Valtioriski maailma 4 6 165 -4,3 % Luokitellut yrityslainat maailma 114 481 5 920 -1,0 % Korkeariskiset yrityslainat maailma 6 -198 2 418 -1,0 % Kehittyvät markkinat 12 84 3 486 -1,6 % YHTEENSÄ -97 -771 30 423

Rahastoraportti, heinäkuu 2018

Markkinakatsaus, heinäkuu 2018

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli 841 697 kotitaloudella, on rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa kotitaloutta kohden.

Suomeen on rekisteröity 25 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli heinäkuun lopulla yhteensä 475 kpl.