Sijoitusvelat paisuneet jo 20 miljardiin euroon

Hypon Asuntomarkkinakatsaus no. 65, 2/2018: Asuntomarkkinat kulkevat myötätuulesta ristiaallokkoon

Ammattimaisten asuntosijoittajien ja kotitaloussijoittajien velat ovat kasvaneet kummassakin ryhmässä noin 10 miljardiin euroon eli yhteensä jo 20 miljardiin.

”Velkamäärä on suurempi kuin aiemmin on arvioitu ja kasvuvauhti kiivasta. Kasvava osa velasta on otettu taloyhtiöiden kautta”, Hypon pääekomisti Juhana Brotherus kertoo.

Kotitalouksien nopeasta velkaantumisesta on kannettu huolta viime vuosina, mutta tavallisten kotitalouksien asuntovelka ei ole juurikaan kasvanut, sillä paljon huomiota kerännyt taloyhtiöidenkin velan lisäys on pääosin sijoittajien vastuulla.

”Kesällä kiristyvä lainakatto näyttäytyy kyseenalaisessa valossa, koska nyt hillitään oman asunnon ostoa, vaikka korostetusti sijoittajien velat ovat kasvaneet”, Brotherus huomauttaa.

Kaikkiaan Suomessa oli viime vuoden lopussa asuntovelkaa noin 134 miljardia euroa.

Asuntokauppa jäi alkuvuonna sekä viime vuoden luvuista että asiantuntijoiden odotuksista. Asuntomarkkinat siirtyvätkin nyt myötätuulesta ristiaallokkoon ensimmäistä kertaa moneen vuoteen.

Epävarmuutta lisää juuri lainakaton kiristäminen, joka iskee vahvasti muun muassa kaupunkien asunnonvaihtajiin. Toisaalta korkojen nousu siirtyy yhä kauemmas, ja euriborit näyttävät pysyvän pakkasella pidempään kuin aiemmin on arveltu.

Pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja Turkuun laskettu Hypon Asuntoindeksi kääntyi alkuvuonna laskuun. Laskun taustalla oli kauppamäärien supistuminen, sillä kauppapäiviä leikkasi sekä pankkilakko että pääsiäisen ajoittuminen maaliskuun puolelle. Lisäksi ripeä uudisrakentaminen ja asuntojen valmistuminen heiluttavat käytettyjen asuntojen hintoja ja kauppamääriä.

Loppuvuoden näkymät ovat kuitenkin yhä lupaavat. Talous tukee tavallisia kotitalouksia ja matala korkotaso suosii myös sijoittajia. Hypon arvioi, että asunnot kallistuvat tänä vuonna 1,0 ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousevat sekä tänä että ensi vuonna 2,5 prosenttia.