Silenille ensimmäisenä eurooppalaisena äänieristettyjen koppien valmistajana Yhdysvaltain korkeimman luokan turvallisuussertifikaatti

Virolainen yritys, Silen OÜ, sai ensimmäisenä eurooppalaisena äänieristettyjen koppien valmistajana Yhdysvaltain korkeimman luokan turvallisuussertifikaatin UL 962 SilenSpace -nimiselle tuotteelleen. Sertifikaatti tarkoittaa, että äänieristetty siirtokelpoinen puhelin- ja neuvottelutila täyttää kaikki turvallisuusvaatimukset. Silen on Euroopassa ensimmäinen ja Yhdysvaltain markkinoilla vasta kolmas moduulirakenteisia äänieristettyjä tiloja valmistava yritys, jolle tämä turvallisuussertifikaatti on myönnetty.

Silen OÜ:n johtajan, Endrus Argen, kertoman mukaan sertifikaatin saanti Yhdysvaltain markkinoilla on vahva myyntiargumentti: ”UL 962 -sertifikaatin saanti antaa Silenille suuren edun kilpaileviin tuotteisiin nähden, koska pohjoisamerikkalaiset asiakkaat kiinnittävät erittäin suurta huomiota tuotteiden turvallisuuteen. Kyseinen sertifikaatti osoittaa, että tuotteemme on läpäissyt kaikki vaaditut kokeet ja on kaikilta osin turvallinen ja laadukas, joten voimme tarjota tuotteitamme vaikkapa Valkoiseen taloon”, Arge iloitsee.

Moduulirakenteisten äänieristettyjen SilenSpace-puhelin- ja neuvottelutilojen tarkoitus on tarjota hiljainen paikka julkisissa tiloissa tai avotoimistoissa, joissa on usein meluisa ympäristö. Moduuleja voi kytkeä toisiinsa ja siirtää pyörien varassa. Ainutlaatuisissa, rakenteeltaan äänieristetyissä moduuleissa on ilmanvaihto, LED-valaisimet ja pistorasiat eli kaikki, mitä luottamuksellinen puhelinkeskustelu tai kokous edellyttää.

SilenSpace-tuotteita on alusta alkaen suunniteltu ja kehitelty laatua ajatellen. ”Sertifikaatin saanti ei ole koskaan ollut itsetarkoitus. Jo ensimmäisiä luonnoksia tehdessämme tiesimme, että tämän tuotteen tulee olla ihmisten terveydelle turvallinen. Kaikki materiaalit ovat mahdollisimman ekologisia. UL 962 -sertifikaatti osoittaa sen myös yhdysvaltalaisille asiakkaille”, Endrus Arge lisäsi.

UL 962 -sertifikaatti on pohjoisamerikkalainen kodin ja julkisten tilojen kalusteiden turvallisuusstandardi (The Standard for Safety for Household and Commercial Furnishings), jonka tunnustavat kaikki viranomaiset, ja se on korkeasti arvostettu turvallisuuden ja laadun merkki sekä ostajille, jälleenmyyjille että vakuutusyhtiöille. Jotta tuotteelle myönnetään sertifikaatti, tuotteen tulee läpäistä joukko erilaisia kokeita. Koetukselle pannaan tuotteen mekaaninen kestävyys ja vakaus, paloturvallisuus, materiaalien kemiallinen koostumus ja sähköjärjestelmien laatu. Kokeet osoittivat, että SilenSpacen osat ja materiaalit ovat turvallisia ja että sen rakenne täyttää kaikki vaatimukset. Lisäksi sertifioinnin puitteissa Silenin tuotteet läpäisivät ASTM E84 -standardin mukaiset palokokeet, minkä jälkeen SilenSpace-mallisille äänieristetyille kopeille myönnettiin palonkestävyysluokka A, joka osoittaa tuotteen olevan vaikeasti syttyvä.

Vuonna 2018 toimintansa aloittanut Silen-yritys on kehittynyt Wallenium-nimisestä kokeneesta väliseinävalmistajasta, joka aloitti tuotteiden valmistuksen Suomen markkinoille jo vuonna 2004. Wallenium on Suomen neljän suurimman valmistajan joukossa, ja tunnetuin yhteistyöhanke on ollut viime vuonna avattu kauppakeskus Mall of Tripla. Silenin suurimmat vientimarkkinat ovat Yhdysvallat ja myös Suomi. Tähän mennessä SilenSpace-tilat ovat löytäneet paikkansa suurista yrityksistä Virossa ja ulkomailla, esimerkiksi Boltin, Huawein, Legon, Volkswagenin ja Spotifyn toimistoissa. Silenin visio on myydä hiljaisuutta yhä meluisammaksi muuttuvassa maailmassa. Vientipainotteisella yrityksellä on Euroopan ja Yhdysvaltain markkinoilla kunnianhimoisia kasvusuunnitelmia, joita äskettäin saatu sertifikaatti tukee.

Silen OÜ on Ernst & Young Baltic AS:n järjestämässä Viron vuoden yrittäjä -kilpailussa viiden ehdokkaan joukossa. Voittaja julistetaan 12.3 suuressa gaalaillassa Tallinn Creative Hubissa (Kultuurikatel).

