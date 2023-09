Silja Kejosen runokokoelma Äiti ja sylikoira ja Jenni Räinän romaani Suo muistaa Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaiksi

Silja Kejosen runokokoelma Äiti ja sylikoira sekä Jenni Räinän romaani Suo muistaa on valittu Botnia-kirjallisuuspalkinnon ehdokkaiksi. Botnia-palkinto on Oulun kirjailijaseura ry:n vuosittain myöntämä palkinto teokselle, jonka tekijä on kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta tai toimii siellä. Palkinnon arvo on 15 000 euroa, ja se jaetaan tänä vuonna seitsemättä kertaa.