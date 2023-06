Sillankorjauksia Loimaalla ja Koski TL:ssä, liikenne kiertotielle Niinijoen sillan uusimisen ajaksi (Varsinais-Suomi)

Työn aikaisilla liikennejärjestelyillä pyritään minimoimaan liikennehaittoja, mutta tienkäyttäjien kannattaa varautua liikenteen ajoittaiseen seisahtumiseen korjauskohteilla sekä kiertotiejärjestelyihin Niinijoen sillan rakennustyön aikana.

Niinijoen sillan kohdalla joudutaan Asemantie katkaisemaan siltatöiden ajaksi vanhan sillan purkutöiden käynnistyessä. Liikenne ohjataan viitoitetulle kiertotielle maantien 2260 (Melliläntie) – valtatien 9 – maantien 12595 (Koivistonkulma) kautta. Myös jalankulkijat ja pyöräilijät joutuvat käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Kiertotien pituus on noin 7 km. Liikenne sillalla katkaistaan 26.6.2023 klo 9 ja liikenne palautetaan sillalle uuden sillan valmistuttua viimeistään marraskuun lopussa. Liikennemäärä Niinijoen sillalla on alle 50 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Kauhanojan ja Sorvaston siltojen korjaustöiden aikana liikenne rajoitetaan yhdelle kaistalle. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla on sen leveys minimissään 3,5 metriä. Minimileveys saattaa vaikuttaa leveiden maatalouskoneiden kulkuun. Kaistarajoituksesta johtuen ohjataan liikenne työmaan ohi liikennevaloilla. Tien nopeusrajoitusta on alennettu työmaan kohdalla 30 km:iin tunnissa. Liikennemäärä Kauhanojan sillalla on n. 300 ja Sorvaston sillalla n. 550 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tienkäyttäjiltä toivotaan erityistä varovaisuutta siltatyömaan kohdalla. Tilaa on normaalia vähemmän ja sillalla työskennellään samanaikaisesti. Alennettujen nopeusrajoitusten noudattaminen on tärkeä turvallisuustekijä työmaan työntekijöille.

Valmistelevat työt alkavat siltakohteilla juhannusviikolla ja varsinaiset korjaus- sekä rakentamistyöt käynnistyvät sen jälkeen viikolla 26. Nykyinen Niinijoen puusilta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen laattasilta. Sorvaston ja Kauhanojan siltojen korjaustöiden aikana uusitaan molempien siltojen reunapalkit, vesieristys, päällyste ja kaiteet. Lisäksi tehdään muita pieniä korjaus- ja huoltotöitä. Työt siltakohteilla valmistuvat marraskuun loppuun mennessä.

Taustatietoja silloista

Niinijoen silta on valmistunut vuonna 1966 ja se on tyypiltään puinen palkkisilta. Niinijoen silta on erittäin huonokuntoinen. Sillan kantavuutta on lisätty teräspalkeilla ja kansi on uusittu vuonna 1991. Sillalle on asetettu 16 tn teli- ja kokonaispainorajoitus 50 tn vuonna 2012, jolloin on myös aloitettu sillan kunnon tehostettu tarkkailu. Syksyllä 2022 havaittujen puisten tukirakenteiden lahovaurioiden takia on sillan kokonaispainorajoitusta tiukennettu 2 tonniin.

Kauhanojan silta on valmistunut vuonna 1961 ja Sorvaston silta vuonna 1979. Kauhanojan ja Sorvaston sillat ovat tyypiltään teräsbetonisia laattasiltoja. Peruskorjattavaksi tulevalla Sorvaston sillalla on tehty ylläpitokorjaukset vuosina 1996 sekä vuosina 2016 ja 2017. Samanlaista korjaustaustaa löytyy myös Kauhanojan sillan osalta vuosilta 1991, 2001 ja 2016.

1960- ja 70-luvuilla rakennetut sillat ovat yleisesti peruskorjausiässä. Peruskorjaustarpeessa olevissa silloissa on tyypillisesti ongelmina vesieristeen vuotaminen, betonin rapautuminen sekä silta- ja tiekaiteiden huono kunto sekä liian lyhyet ja matalat kaidemitoitukset. Sorvaston sillalle tehtiin erikoistarkastus vuonna 2020 ja Kauhanojan sillalle vuonna 2021. Tarkastuksissa havaittiin korjausta edellyttäviä vaurioita molemmissa silloissa.

Niinijoen siltapaikka kartalla https://www.google.fi/maps/Niinijoen+silta,Loimaa

Kauhanojan siltapaikka kartalla https://www.google.fi/maps/Kauhanojan+silta,Loimaa

Sorvaston siltapaikka kartalla https://www.google.fi/maps/Sorvaston+silta,Koski TL

Urakoitsijana näissä siltakohteissa toimii Tehan Oy.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus: projektipäällikkö Antti Hirvonen, p. 029 502 2529 (26.6.- 14.7.2023 välisenä aikana Ari Salo, p. 029 502 2830)

- Tehan Oy: työpäällikkö Jarno Koivula, p. 040 139 3223