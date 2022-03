Sillankorjaustyöt vaikuttavat Lahdenväylän liikenteeseen tulevana kesänä Kehä III:n ja Keravan välillä

Lahdenväylällä (Vt 4) Kehä III:n ja Keravan välillä korjataan tulevana kesänä siltoja neljässä kohdassa. Ensimmäiset työt alkavat huhtikuun alussa Kehä III:n liittymän ja Koivukylänväylän välillä sijaitsevien Hakkilan risteyssiltojen korjauksilla. Töitä tehdään moottoritien molemmissa ajosuunnissa.

Töiden kokonaiskesto yhdellä siltapaikalla on noin 2,5 - 3 kuukautta. Työt etenevät siltapaikoilla järjestyksessä etelästä pohjoiseen. Jokaisella siltapaikalla korjataan sekä etelään että pohjoiseen vievien ajoratojen sillat. Viimeisenä korjattavien Keravan liittymän eteläpuolella sijaitsevien Munamäen alikulkukäytävien työt ajoittuvat elo-marraskuulle. 1970-luvun alkupuolella rakennettujen siltojen korjauksissa siltojen vesieristeet, kaiteet ja reunapalkit uusitaan.

Korjaustöiden aikana Vt 4:llä on käytössä päivisin kaksi kavennettua ajokaistaa ja nopeusrajoitus työmaiden kohdalla on 50-60 km/h:ssa kaistojen kaventamisen vuoksi. Yöaikaan käytössä on ajoittain yksi ajokaista.

Karttalinkki:

Hakkilan risteyssillat: https://goo.gl/maps/qH1HojBpSvPVtEtM6

Honkanummen alikulkukäytävät: https://goo.gl/maps/6o2n2fscm9eWkV7A8

Rekolan risteyssillat: https://goo.gl/maps/KTTwMWfxfjN6TZGH6

Munamäen alikulkukäytävät: https://goo.gl/maps/mjZvKRinCZUv7h1R7

Työn rakennuttajana toimii Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Urakoitsijana kohteissa toimii MPV-Infrarakenne Oy ja urakan valvonnasta vastaa Siltainsinöörit TH Oy.