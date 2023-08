Sillanrakentaja – romaani ystävyydestä, surusta ja selittämättömistä asioista

Tuomo Heikkisen romaani Sillanrakentaja on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Sillanrakentaja on romaani ystävyydestä. Kirjan alussa mies lahjoittaa paikkakunnalle saapuneelle romaanin kertojalle kanin. Siitä heidän ystävyytensä alkaa.

Toinen miehistä kärsii muistiongelmista ja parantaa sairaita. Kertoja, jonka ympärillä kuolee ihmisiä, yrittää opetella pitämään kanista huolta. Kesän aikana he tapaavat sekä tuttuja että tuntemattomia, kohtaavat selittämättömiä asioita ja kokevat yhdessä paljon surua.

Sillanrakentaja on muotoutunut Heikkisen kirjoittamien runojen pohjalta. Romaani, jossa kaikki ei ole sitä miltä näyttää, on trilogian ensimmäinen osa. Sillanrakentaja on Heikkisen esikoisteos.

Tuomo Heikkinen on kotoisin Kuhmosta, mutta hän asuu Oulussa. Heikkinen työskentelee Oulun kirjailijaseuran toiminnanjohtajana. Aiemmin hän on toiminut kirjallisuuden läänintaiteilijana. Heikkinen on ollut yksi Debytoi runoilijana -kilpailun voittajista ja saanut J.H. Erkon -kirjoituskilpailussa kunniamaininnan. Vapaa-ajallaan hän esiintyy Mieskuoro Huutajissa.

HEIKKINEN, TUOMO : Sillanrakentaja

380 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523811614

Ilmestymisaika: Elokuu 2023

