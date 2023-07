Silo AI ja Combient yhdistävät voimansa – Euroopan johtava yksityinen tekoälylaboratorio jatkaa kansainvälistä laajentumistaan

Combient on yritysverkosto, johon kuuluu 35 Pohjoismaiden suurinta yritystä, kuten Atlas Copco, Epiroc, Ericsson, H&M, Husqvarna, KONE, SAAB, SAS, SEB, Stora Enso ja Wärtsilä. Combientin tavoitteena on rakentaa menestyvää liiketoimintaa yhteistyön kautta. Vuodesta 2019 lähtien Combient Mix on palvellut Combient-verkostoa vauhdittamalla tekoälyn ja datan käyttöä strategisten kumppanuuksien kautta, joissa yhdessä kehitetään tekoälyyn keskittyviä tuotteita sekä ratkaisuja teollisuuden tarpeisiin.

Silo AI ja Combient Mix muodostavat yhdistyessään Euroopan suurimman puhtaasti tekoälyyn erikoistuneen yrityksen. Yritys työllistää kokonaisuudessaan yli 300 alan osaajaa, joista noin puolella on tohtorin tutkinto konenäön, kieliteknologian, koneoppimisen tai muun tekoälyn osa-alueen parista. Yhtiöt jatkavat Combientin yritysverkostoon kuuluvien yritysten palvelua. Yhdessä Silo AI:n huippuluokan tekoälyosaamisen ja Combient Mixin teollisen soveltamisosaamisen ansiosta yritysasiakkaita voidaan palvella entistä paremmin.

"Yhteistyömme Combientin kanssa on luonteva askel Euroopan tekoälylippulaivan rakentamisessa. Marcus Wallenbergin ja Mats Agervin vuonna 2015 aloittama työ vahvimpien pohjoismaisten yritysten kanssa on kasvanut Pohjoismaiden johtavaksi yritysverkostoksi. Olemme vaikuttuneita Ali Sarrafin johtamasta Combient Mixistä. Combient Group on meille ainutlaatuinen kumppani tekoälyn teollisen käyttöönoton kiihdyttämisessä ja laajentumisessa Eurooppaan", kertoo Silo AI:n toimitusjohtaja ja perustaja Peter Sarlin.

"Kumppanuutemme Silo AI:n kanssa parantaa teollisuuden kilpailukykyä mahdollistamalla tekoälyn käyttöönoton luotettavalla ja turvallisella tavalla. Silo AI:n maailmanluokan tekoälyosaaminen vahvistaa Combient Groupia, ja kumppanuus luo vahvempaa ja kilpailukykyisempää tekoälykenttää Euroopassa”, kertoo Combientin toimitusjohtaja Jukka Ryhänen.

Yhdessä Silo AI:n kanssa Combient pystyy vastaamaan entistä paremmin teollisuuden tekoälykehityksen kasvavaan kysyntään. Samalla yhteistyö tuo Combientin yritysverkoston jäsenien tueksi joukon maailmanluokan tekoälyasiantuntijoita verkoston yritysten liiketoiminnan arvonluonnin kiihdyttämiseen.

"Vuodesta 2019 lähtien olemme rakentaneet Combient Mixistä yhden johtavista tekoäly-yrityksistä Pohjoismaissa. Yhteistyö Silo AI:n kanssa on luonteva seuraava askel kehityksen vahvistamisessa. Yhdessä voimme paremmin vastata kasvavaan kysyntään ja ajamaan seuraavaa vaihetta teollisuuden tekoälyssä rakentaen samalla eurooppalaista tekoälylippulaivaa", sanoo Combient Mixin toimitusjohtaja Ali Sarrafi.

Silo AI jatkaa tiivistä yhteistyötä tutkimuskumppaneidensa, kuten WASP:n (Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program), johtavien yliopistojen ja muiden merkittävien eurooppalaisten tekoälytoimijoiden kanssa. Samalla Silo AI:n tytäryhtiö SiloGen edistää kunnianhimoisesti suurten kielimalliteknologioiden (LLM) kehittämistä ja sovellettavia työkaluja, joiden avulla voidaan rakentaa kestäviä ja luotettavia eurooppalaisia kielimalleja.

"Olemme astumassa uuteen generatiivisen tekoälyn aikakauteen, jossa Euroopan on luotava kriittinen osaaminen tekoälyssä. Silo AI:n ja Combientin ainutlaatuinen yhteistyö tuo yhteen viimeisimpää tekoälytutkimusta, tekoälyyn keskittyvää tuotekehitystä sekä Pohjoismaiden vankkaa teollisuusosaamista", Tero Ojanperä, Silo AI:n toimitusjohtaja ja perustaja, toteaa.

Nopeasti kansainvälisesti kasvaneen ja paikkansa Euroopan johtavana tekoäly-yhtiönä vakiinnuttaneen Silo AI:n ja Combient Mixin yhteistyön kautta Silo AI:n asiakkaat pääsevät jatkossa käsiksi entistä laajempaan palveluvalikoimaan.